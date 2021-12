Promosikan Bitcoin, Akun Twitter PM India Diretas

Senin, 13 Desember 2021 | 09:05 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

New Delhi, Beritasatu.com- Akun Twitter pribadi Perdana Menteri India Narendra Modi telah diretas dan mempromosikan penipuan hadiah Bitcoin. Seperti dilaporkan Al Jazeera, Minggu (12/12/2021), cuitan Twitter di akun Modi menawarkan imbalan US$ 2.000 (Rp 28,7 juta) untuk setiap dana US$ 1.000 (Rp 14,3) yang dikirim ke alamat Bitcoin anonim.

Satu cuitan yang dihapus dengan cepat dari akun @narendramodi menyatakan India telah mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah dan mendistribusikan mata uang kripto kepada warga negara.

Dikatakan, pemerintah India telah secara resmi membeli 500 Bitcoin dan mendistribusikannya ke semua penduduk negara, bersama dengan tautan penipuan.

“Masalah ini menyebar ke banyak akun Twitter dan akun pribadi Twitter perdana menteri segera diamankan,” kantor Modi menulis dalam satu cuitan pada Sabtu malam.

“Setiap cuitan yang dibagikan selama periode singkat ketika akun dikompromikan harus diabaikan,” katanya.

Tidak segera diketahui berapa lama akun Twitter pribadi Modi, yang memiliki lebih dari 73 juta pengikut, bisa diamankan.

Pengguna Twitter telah mendapat tangkapan layar dari cuitan yang telah dihapus.

Dalam pernyataan email kepada kantor berita Reuters, seorang juru bicara Twitter mengatakan perusahaan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengamankan akun yang diretas setelah menyadari aktivitas tersebut. Penyelidikan mengungkapkan tidak ada tanda-tanda akun lain yang terkena dampak, juru bicara itu menambahkan.

Akun Modi sebelumnya sempat diretas pada September 2020, ketika peretas meminta pengikut dalam serangkaian cuitan untuk disumbangkan ke Dana Bantuan Nasional India melalui mata uang kripto.

Beberapa akun Twitter dari tokoh-tokoh terkemuka diretas pada Juli 2020, termasuk kandidat presiden Amerika Serikat Joe Biden, mantan presiden AS Barack Obama dan CEO Tesla Elon Musk, dan digunakan untuk meminta mata uang digital.

Menurut Departemen Kehakiman AS Dua remaja dan seorang pria berusia 22 tahun didakwa dengan peretasan itu.

“Setelah mencuri kredensial karyawan dan masuk ke sistem Twitter, peretas dapat menargetkan karyawan lain yang memiliki akses ke alat dukungan akun,” kata perusahaan itu.

Peretasan menyebabkan cuitan palsu dikirim pada 15 Juli dari akun Obama, Biden, Musk dan sejumlah miliarder teknologi termasuk CEO Amazon Jeff Bezos dan pendiri Microsoft Bill Gates. Selebriti Kanye West dan istrinya, Kim Kardashian West, juga diretas.

