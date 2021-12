Blinken Bakal Pidato Strategi AS di Indo-Pasifik

Selasa, 14 Desember 2021 | 07:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken tiba di Indonesia pada Senin (13/12/2021), mengawali kunjungan ke Asia Tenggara. Menyusul pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Blinken dijadwalkan menyampaikan pidato tentang strategi pemerintah AS di kawasan Indo-Pasifik pada Selasa (14/12/2021).

Kunjungan menlu AS ke Asia Tenggara merupakan yang pertama sejak Presiden AS Joe Biden menjabat pada Januari 2021. Kedatangannya bertujuan memperkuat hubungan pemerintah AS di kawasan yang menjadi medan pertempuran strategis antara AS dan Tiongkok.

Ia akan menyoroti apa yang dikatakan pemerintahan AS tentang pentingnya Asia Tenggara dalam kebijakan luar negeri AS.

Sebelumnya, Blinken berada di Inggris untuk pertemuan para menteri luar negeri G-7 yang didominasi ketegangan dengan pemerintah Rusia. Ia akan berada di Malaysia, dan Thailand pada minggu ini, setelah mengunjungi Jakarta.

Asia Tenggara adalah tahap kunci untuk persaingan antara pemerintah dan Tiongkok, dua ekonomi terbesar dunia. Keduanya berusaha mendapatkan pengaruh, ketika pemerintahan Biden berusaha untuk terhubung kembali dengan wilayah di mana komitmen AS dipertanyakan di bawah mantan presiden Donald Trump.

Blinken akan mengejar tujuan Biden untuk meningkatkan keterlibatan dengan 10 anggota blok Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) dan membahas visi presiden untuk kerangka ekonomi Indo-Pasifik, menurut pernyataan seorang diplomat tinggi AS untuk Asia sebelum perjalanan itu.

Pemerintah AS dan sekutu Barat melawan klaim sepihak Tiongkok di Laut China Selatan (LCS), saluran untuk sepertiga perdagangan global. Sekutu menuduh armada penjaga pantai Tiongkok yang besar telah menindas negara-negara termasuk Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Indonesia dengan mengganggu kegiatan energi dan perikanan.

Pemerintah Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah laut sebagai miliknya dan telah menolak tindakan AS, menuduhnya sebagai campur tangan kekuatan luar.

Pemerintahan Biden melihat keterlibatan yang lebih dekat di Asia Tenggara sebagai hal yang vital dalam upayanya untuk melawan kekuatan Tiongkok yang tumbuh. Tetapi penarikan Trump dari kesepakatan perdagangan regional pada 2017 telah membatasi kemampuan AS untuk memberikan pengaruh ekonomi. Di sisi lain, Tiongkok telah berusaha meningkatkan hubungan perdagangannya.

Pemerintah AS belum menjelaskan apa sebenarnya kerangka ekonomi yang dibayangkan oleh Biden.

Namun strategi Biden dinilai tidak berbeda secara mendasar dari strategi pemerintahan Trump. Sebelumnya, Trumo bersikeras bahwa kawasan Indo-Pasifik harus tetap bebas dan terbuka dalam menghadapi pengaruh Tiongkok.

Tetapi tim Biden lebih menekankan pada membangun aliansi untuk melawan Tiongkok, setelah turbulensi dan ketidakpastian di era Trump.

"(Ia akan) fokus pada penguatan infrastruktur keamanan regional sebagai tanggapan terhadap intimidasi Tiongkok di LCS," kata asisten menlu untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Daniel Kritenbrink menjelang perjalanan.

"Kami menentang tindakan apa pun oleh Tiongkok atau aktor lain yang dirancang untuk mengacaukan wilayah," imbuhnya.

Sebelumnya Blinken mengatakan, pemerintah Tiongkok menimbulkan ujian geopolitik terbesar abad ini, tetapi berusaha untuk berjalan di garis kabur antara kompetisi dan konfrontasi.

Setelah Indonesia, Blinken menuju ke Malaysia dan Thailand. Blinken juga berencana untuk mengatasi krisis yang memburuk di Myanmar, yang telah berada dalam kekacauan sejak kudeta militer pada Februari 2021.

