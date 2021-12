Blinken: Distribusi Vaksin Berdasarkan Kebutuhan Bukan Politik

Selasa, 14 Desember 2021 | 15:30 WIB

Oleh : LES

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken (kiri) dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Gedung Pancasila, Jakarta pada 14 Desember 2021. (Foto: AFP)

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS) Antony Blinken memastikan distribusi vaksin ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, didasarkan atas kebutuhan, bukan politik.

“Kami memberikan bantuan ini tidak dipungut biaya dan tidak ada maksud di balik itu. Melalui COVAX, kami memastikan bahwa vaksin dan alat kesehatan lainnya terdistribusi merata berdasarkan kebutuhan, bukan politik,” kata Blinken dalam pidatonya di Universitas Indonesia yang dipantau secara daring dalam webinar the 9th US-Indonesia Investment Summitdi Jakarta, Selasa (14/12/2021).

Dia menyebutkan, AS telah mendistribusikan sebanyak 300 juta dosis vaksin ke seluruh dunia, yang 100 juta di antaranya ke wilayah Indo-Pasifik dan 25 juta dosis sudah didatangkan ke Indonesia.

Pada akhir 2022, dia menyebutkan, AS akan mendonasikan lebih dari 1,2 miliar dosis ke seluruh dunia.

“Kami menyediakan lebih dari US$ 2,8 miliar sebagai bantuan tambahan untuk wilayah Indo-Pasifik, termasuk US$ 77 juta ke Indonesia, mulai dari alat pelindung diri, dan oksigen untuk rumah sakit,” katanya.

Blinken mengatakan AS juga menjalin kerja sama untuk pembiayaan, baik untuk memproduksi, mendistribusikan, serta menyuntikkan vaksin sebanyak dan secepat mungkin guna mengakhiri pandemi.

India telah berkomitmen untuk memproduksi lima miliar dosis tambahan hingga akhir 2020.

Sementara itu, Korea Selatan dan Thailand tengah mengejar produksi mereka dan mendorong sektor swasta untuk terlibat.

“Bulan lalu, kami telah meluncurkan global Covid core yang merupakan koalisi dari perusahaan terkemuka yang akan menyediakan ahli, alat dan kemampuan untuk mendukung logistik vaksin di negara-negara berkembang,” katanya.

Dia menjelaskan program tersebut dapat menjangkau vaksinasi hingga ke pelosok daerah.

“Ini penting untuk dilakukan karena banyak dari mereka yang tidak mendapatkan vaksin karena distribusi vaksin tidak sampai ke sana,” katanya.

Sementara vaksinasi tengah digencarkan, Blinken mengatakan pihaknya juga berfokus pada peningkatan sistem kesehatan di wilayah Indo-Pasifik.

Dia mengatakan AS telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menguatkan sistem kesehatan di wilayah itu selama berpuluh tahun dan, di wilayah ASEAN sendiri, AS telah berinvestasi lebih dari US$ 3,5 miliar (sekitar Rp 50,2 triliun) selama 20 tahun terakhir.

