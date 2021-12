Fauci: Tak Perlu Penguat Khusus, Suntikan Booster Mampu Lawan Omicron

Kamis, 16 Desember 2021 | 09:25 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Washington, Beritasatu.com - Dosis suntikan penguat (booster) dari vaksin Covid-19 yang tersedia saat ini, mampu bekerja melawan varian Omicron. Sehingga tidak perlu penguat khusus varian, kata pakar penyakit menular AS Anthony Fauci pada Rabu (15/12/2021).

"Vaksin booster kami bekerja melawan Omicron. Pada titik ini, tidak perlu booster khusus varian," kata Fauci kepada wartawan pada briefing Gedung Putih.

Dia mengatakan, aktivitas penetralan dari dua dosis vaksin Covid-19 Moderna "sangat rendah" terhadap Omicron. Fauci mengutip data dari Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular (NIAID), di mana dia adalah direkturnya.

"Namun, jika Anda melihat dua minggu setelah dosis ketiga, perhatikan tingkat peningkatan yang substansial," katanya tentang temuan penelitian, di mana Moderna berkolaborasi dengan NIAID.

BioNTech dan Pfizer mengatakan pekan lalu, tiga suntikan vaksin mereka mampu menetralkan Omicron dalam tes laboratorium, tetapi dua dosis menghasilkan antibodi penetralisir yang jauh lebih rendah.

BACA JUGA Antibodi dari Sinovac Tak Cukup Tangkis Omicron, Perlu Suntikan Ketiga

Sementara J&J belum merilis datanya sendiri tentang bagaimana vaksinnya bekerja melawan varian baru Covid-19 ini.

Ketiga vaksin Covid-19 yang disahkan AS tampaknya secara signifikan kurang protektif terhadap Omicron dalam pengujian laboratorium, tetapi dosis booster kemungkinan mengembalikan sebagian besar perlindungan, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan pada hari Selasa.

Kasus Omicron dikonfirmasi di setidaknya 36 negara bagian AS, namun hanya mewakili sekitar 3 persen dari kasus Covid-19 di negara itu. Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS Rochelle Walensky mengatakan, varian Delta tetap bertanggung jawab atas sebagian besar kasus di AS.

"Kami memperkirakan, melihat kasus Omicron di sini di Amerika Serikat terus tumbuh dalam beberapa minggu mendatang. Data awal menunjukkan, Omicron lebih menular daripada Delta, dengan waktu dua kali lipat sekitar dua hari," kata Walensky.

Dia mengatakan, para pejabat mulai melihat peningkatan kasus Covid-19 pada penghuni panti jompo yang divaksinasi penuh. Tetapi penghuni yang mendapat suntikan booster memiliki tingkat infeksi 10 kali lebih rendah.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNA/Reuters