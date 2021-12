Setelah Tornado, Ancaman Cuaca Ekstrem Diprediksi Landa AS

Kamis, 16 Desember 2021 | 18:32 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Sejumlah warga mencari di antara puing-puing sebuah rumah setelah hancur akibat tornado Jumat di Dawson Springs, Kentucky, AS pada Rabu 15 Desember 2021. (Foto: AFP/Getty Images)

New York, Beritasatu.com- Ancaman cuaca ekstrem diprediksi terjadi di Amerika Serikat (AS) setelah tornado mematikan. Seperti dilaporkan Xinhua, Kamis (16/12/2021), panas bulan Desember yang melonjak ke utara ke Kanada memicu cuaca buruk di seluruh AS bagian tengah pada Rabu (15/12). Kondisi itu menciptakan angin topan, berpotensi tornado kuat semalam, dan ancaman kebakaran ekstrem.

“Hari cuaca bersejarah lainnya diperkirakan hari ini dengan 2 pandangan yang belum pernah dilihat sebelumnya,” cuit National Weather Service (NWS).

“AS Tengah belum pernah mengalami badai Desember seperti ini. Cuaca multi-bahaya, mengancam jiwa hari ini," cuit ahli meteorologi Bill Karins.

Dari New Mexico hingga Michigan, lebih dari 36 juta orang berada di bawah peringatan angin kencang. Angin, yang telah mencapai 70 hingga 100-plus mph, diperkirakan akan merusak struktur bangunan, menumbangkan pohon dan menyebabkan ribuan pemadaman listrik, menurut The Washington Post.

BACA JUGA Tornado Terjang AS, Biden Survei Kerusakan di Mayfield

CNN melaporkan, cuaca ekstrem telah bertanggung jawab atas tumpukan tinggi salju, serta hembusan angin badai di Barat, sekarang menjadi pemandangan umum di Dataran dan Upper Midwest. Lebih dari 20 juta orang dapat mengalami cuaca buruk.

Ancaman badai petir yang parah secara historis tinggi di zona dari Iowa tengah hingga tenggara Minnesota. Pusat Prediksi Badai NWS telah menyatakan tingkat 4 dari 5 risiko badai parah, dan memperingatkan kemungkinan setidaknya beberapa tornado.

Dinas Cuaca tidak pernah mengeluarkan prakiraan risiko seperti itu pada tingkat ini di daerah ini selama bulan Desember. Jika tornado menyerang Minnesota dan sebagian Iowa utara, itu akan menjadi yang pertama.

“Ancaman itu tampaknya belum pernah terjadi sebelumnya untuk wilayah ini di akhir tahun ini,” tulis pusat tersebut.

BACA JUGA Tornado Terjang AS, Korban Tewas Jadi 88 Orang

Hembusan angin yang menyebar dengan kecepatan 60-75 mph dan tornado diperkirakan terjadi. NWS memperingatkan Derecho, atau peristiwa angin merusak yang meluas, mungkin terjadi siang dan malam ini dengan embusan angin 80-100 mph.

Seperti wabah tornado pada hari Jumat dan Sabtu minggu lalu, sebagian besar aktivitas diperkirakan terjadi setelah gelap, ketika tornado 2,5 kali lebih mematikan.

Akhir pekan lalu, lebih dari 30 tornado melanda enam negara bagian di bagian tengah Amerika Serikat. Sejauh ini, tornado menewaskan 90 orang, sebagian besar di Kentucky.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com