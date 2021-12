AS Disebut Gunakan Isu Laut China Selatan untuk Lawan Pengaruh Tiongkok

Jumat, 17 Desember 2021 | 22:35 WIB

Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Founder & Chairman Indonesia Center for Air Power Studies, Chappy Hakim menyebut Amerika Serikat (AS) menggunakan isu sengketa di Laut China Selatan untuk melebarkan pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik. Hal itu, dilakukan AS untuk menandingi pengaruh Tiongkok yang semakin meluas di kawasan itu.

Dikatakan, pola yang dilakukan AS adalah menyuarakan tentang adanya bahaya Tiongkok di Laut China Selatan kepada negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam dan Filipina, yang memang memiliki pertikaian wilayah dengan Tiongkok.

Hal itu dikatakan Chappy dalam Webinar Moya Institute bertajuk "Perebutan Pengaruh di Kawasan Pasca Kapitulasi AS dari Afghanistan", Jumat (17/12/2021).

"Pascaberakhirnya perang dingin pada 1991, ada pemotongan signifikan belanja pertahanan AS. Hal itu menyebabkan pangkalan militernya di Filipina closed down. Kekuatan armada ketujuh di Pasifik juga berkurang," ungkap Chappy.

BACA JUGA Insiden di Laut China Selatan, Komandan Kapal Selam Amerika Dicopot

Di sisi lain, kata Chappy, pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan India meningkat secara fantastis. Peningkatan pertumbuhan ekonomi itu, diikuti pula oleh peningkatan anggaran pertahanan secara signifikan.

Hal itu semua, ujar Chappy, menandakan pengaruh Amerika di Indo-Pasifik semakin berkurang. Untuk itu, ketika muncul isu sengketa Laut China Selatan, AS pun berupaya menggunakan isu tersebut memperkuat pengaruhnya di negara-negara Asia Tenggara.

"AS berusaha mempengaruhi negara-negara Indo- Pasifik, bahwa ada ancaman di kawasan tersebut, yakni Tiongkok. Upaya itu dilakukan untuk mengimbangi melemahnya kekuatan militer mereka di kawasan," kata Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) periode 2002-2005 itu.

Pada kesempatan yang sama, pemerhati isu global, Imron Cotan mengungkapkan, sebagai sebuah negara kontinental, AS memiliki prinsip menghindarkan diri dari peperangan di negaranya sendiri. Untuk itu, AS selalu menerapkan forward strategy, yaitu hanya ingin berperang di luar wilayah negaranya. Pengeboman Pearl Harbour dan serangan teroris 911, membuat AS secara kalap melancarkan "War On Terror" (WOT), yg praktis gagal, khususnya di Afghanistan

"Sehingga ketika terjadi peristiwa Pearl Harbour dan 911, sesungguhnya AS sangat terluka, dan mengamuk. Pasca 911, misalnya, AS juga segera menyerang Afghanistan, untuk memburu Osama bin Laden sekaligus menjatuhkan Taliban," kata Cotan.

BACA JUGA Amerika Kirim Dua Kapal Induk Sekaligus ke Laut China Selatan

Namun, lanjut Cotan, setelah kegagalan-kegagalan tersebut, AS kembali mencari musuh bersama dan tampaknya Tiongkok secara konsensus ditinjau dari perspektif tersebut.

"Kalau ketika perang Vietnam dan Afghanistan dulu, publik Amerika tidak mendukung, tapi tampaknya untuk Tiongkok, Amerika satu suara sebagai common enemy, terutama bila dikaitkan dengan perang dagang," kata Cotan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto selaku pemantik diskusi menyatakan, kegagalan inisiatif multinasional AS memerangi terorisme di Timur Tengah, yang ditutup dengan kapitulasi negara tersebut dari Afghanistan, memunculkan kecenderungan kuat AS menyerahkan perang melawan terorisme kepada negara-negara terkait.

Dikatakan Hery, AS kembali mengkonsentrasikan diri untuk menandingi pengaruh Tiongkok yang semakin meningkat di kawasan Indo-Pasifik akhir-akhir ini.

"Indikator kuat terjadinya hal itu terdeteksi dari pembentukan pakta militer baru Australia, Inggris, dan Amerika (AUKUS). Dan peningkatan ketegangan akibat perebutan pengaruh Tiongkok-AUKUS tersebut berpotensi mengganggu stabilitas politik dan keamanan regional, di mana Indonesia termasuk di dalamnya," ujarnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com