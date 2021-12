KBRI Tokyo Gelar Promosi Seni dan Budaya

Minggu, 19 Desember 2021 | 08:00 WIB

Oleh : Asni Ovier / BW

Tokyo, Beritasatu.com – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo, Jepang, menggelar promosi seni dan budaya dalam format diskusi interaktif secara daring dan luring bertema “Kenali dan Cintai Indonesia”. Promosi seni dan budaya ini hasil kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB), Joshibi University of Arts and Design (JUAD), dan Tokyo University of Art and Design.

Kegiatan promosi seni dan budaya itu digelar Sabtu (18/12/2021). Acara yang diinisiasi oleh Nuning Akhmadi, istri Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi, tersebut bertujuan untuk mengenalkan Indonesia dan membahas peluang kerja sama perguruan tinggi kedua negara di bidang seni rupa.

Diskusi interaktif dihadiri oleh Dubes Heri Akhmadi, Dekan Fakultas Seni Rupa Desain (FSRD) ITB Andrianto Rikrik Kusmara, Wakil Dekan Akademik FSRD ITB Nurdian Ichsan, dan Koordinator Kerja Sama FSRD ITB Yuki Agriardi Koswara. Selain itu, hadir pula 35 mahasiswi dan 5 dosen Joshibi University of Arts dan Tokyo University of Arts dan sahabat Indonesia lainnya.

BACA JUGA KBRI Tokyo Gelar Layanan Imigrasi Jemput Bola terhadap WNI di Hamamatsu

Turut hadir pula pada kegiatan tersebut Kepala Bidang Pensosbud Meinarti Fauzie dan Atase Pendidikan KBRI Tokyo Yusli Wardiatno serta sejumlah staf KBRI Tokyo lainnya.

Dubes RI untuk Jepang dan Federasi Mikronesia, Heri Akhmadi berharap ke depan terus terdapat penguatan kerja sama di antara perguruan tinggi Indonesia dan Jepang di bidang seni rupa.

“Indonesia dan Jepang memiliki banyak kedekatan dan kesamaan kekayaan seni dan budaya. Saya berharap kerja sama berupa pameran dan peningkatan kapasitas antarperguruan tinggi Indonesia dan Jepang, dalam hal ini ITB dengan Joshibi University dan Tokyo University of Art and Design, dapat terlaksana dalam waktu dekat,” ujar Dubes Heri.

Pegiat seni Batik asal Jepang, Fusami Ito yang juga hadir dalam kegiatan ini memperkenalkan kain batik Indonesia, termasuk karyanya. Hal yang sama juga dilakukan Innes Sukanto, perupa asal Indonesia, yang juga mantan dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB.

Kegiatan diskusi virtual ini juga dirangkai dengan penayangan video “Wonderful Indonesia” dan video karya desainer Indonesia, Ghea Sukasah berupa batik, tenun, dan songket. Para tamu undangan juga berkesempatan belajar memasak makanan Indonesia, seperti nasi goreng dan soto ayam.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com