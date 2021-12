UE Setujui Nuvaxoid sebagai Vaksin Covid Kelima untuk Eropa

Selasa, 21 Desember 2021 | 12:39 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Brussels, Beritasatu.com- Uni Eropa pada Senin (20/12/2021), menyetujui penggunaan vaksin Covid-19 Novavax bermerek Nuvaxovid, sebagai vaksin resmi kelima untuk kawasan Eropa. Seperti dilaporkan Reuters, persetujuan ini memungkinkan Novavax diberikan pada orang berusia 18 tahun ke atas.

Persetujuan memberikan dorongan kepada perusahaan biotek Amerika Serikat (AS) setelah mengalami penundaan yang cukup lama dan membuka jalan untuk vaksin Covid-19 kelima di kawasan itu saat varian Omicron menyebar dengan cepat.

“Data dari dua penelitian besar menunjukkan vaksin tersebut memiliki kemanjuran sekitar 90%,” kata European Medicines Agency (EMA), seraya menambahkan bahwa saat ini ada data terbatas tentang kemanjurannya terhadap beberapa varian yang menjadi perhatian, termasuk Omicron.

“Setelah evaluasi menyeluruh, komite obat-obatan manusia (CHMP) EMA menyimpulkan dengan konsensus bahwa data pada vaksin itu kuat dan memenuhi kriteria UE untuk kemanjuran, keamanan dan kualitas,” kata regulator.

Komisi UE mengikuti tak lama setelah keputusan EMA untuk mengizinkan pejabat terakhir melanjutkan.

Novavax menyatakan akan mulai mengirimkan Nuvaxovid ke 27 negara anggota UE pada Januari sebagai bagian dari kesepakatannya untuk memasok hingga 200 juta dosis.

“Negara-negara anggota telah memesan sekitar 27 juta dosis untuk kuartal pertama, cukup untuk menginokulasi sekitar 13,5 juta orang,” kata komisi.

Infeksi Covid-19 telah memecahkan rekor di beberapa bagian Eropa dalam beberapa pekan terakhir. Pemerintah dan peneliti berebut untuk meningkatkan pertahanan terhadap Omicron yang menyebar cepat, mendorong pembatasan baru menjelang liburan Natal.

“Semoga otorisasi ini memberikan dorongan kuat kepada semua orang yang belum divaksinasi atau didorong, bahwa sekaranglah waktunya untuk melakukannya," kata kepala komisi eksekutif blok itu, Ursula von der Leyen.

Pengesahan untuk vaksin dua dosis, bermerek Nuvaxovid itu, datang jauh sebelum kemungkinan otorisasi di Amerika Serikat. Di sana, Novavax harus menyelesaikan masalah manufaktur dan mengharapkan untuk mengajukan persetujuan vaksin pertamanya pada akhir tahun.

Proses regulasi di UE juga memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. EMA memulai tinjauan data secara real-time pada bulan Februari.

Novavax dan UE mencapai kesepakatan awal pada Desember 2020 untuk pasokan vaksin, tetapi karena masalah regulasi dan produksi, kontrak akhir baru ditandatangani pada Agustus.

Bulan lalu, Nuvaxovid menerima lampu hijau peraturan pertama di Indonesia dan sedang menunggu persetujuan di Jepang. Di sana, vaksin itu akan diproduksi dan didistribusikan oleh Takeda Pharmaceutical .

Pada Jumat, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan daftar penggunaan darurat untuk vaksin Novavax yang dibuat oleh Serum Institute of India (SII), pembuat vaksin terbesar di dunia. Persetujuan WHO membuka jalan untuk penggunaan vaksin Novavax di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Sumber: BeritaSatu.com