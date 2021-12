Elon Musk Akan Bayar Pajak Rp 158,1 Triliun

Rabu, 22 Desember 2021 | 07:34 WIB

Oleh : Unggul Wirawan

New York, Beritasatu.com- Elon Musk, orang terkaya di dunia, telah mencuit di Twitter bahwa dia akan membayar pajak sebesar US$ 11 miliar (Rp 158,1 triliun) untuk tahun 2021.

Seperti dilaporkan BBC, Selasa (21/12/2021), Musk telah terlibat dalam debat publik di media sosial tentang berapa banyak pajak yang dia bayar.

Awal pekan ini, Senator Demokrat Elizabeth Warren mencuit bahwa Musk harus berhenti "membebani orang lain".

“Bagi mereka yang bertanya-tanya, saya akan membayar pajak lebih dari US$ 11 miliar tahun ini,” jawab miliarder itu.

Musk, salah satu pendiri pembuat mobil listrik Tesla dan produsen kedirgantaraan SpaceX, menjadi orang terkaya di dunia awal tahun ini.

Bloomberg Billionaires Index menempatkan kekayaan Musk di US$ 243 miliar (Rp 3.496 triliun), sementara Tesla bernilai sekitar US$ 1 triliun (Rp 14.387 triliun) dan SpaceX bernilai US$ 100 miliar (Rp 1.438 triliun).

Pekan lalu, Musk dinobatkan sebagai Person of the Year Majalah Time.

Penobatan itu mendorong Senator Warren untuk menulis di Twitter : "Mari kita ubah kode pajak yang dicurangi sehingga 'The Person of the Year' benar-benar membayar pajak dan berhenti membebani orang lain."

Presiden AS Joe Biden ingin sekali menaikkan pajak pada orang-orang ultra-kaya, meskipun rencana legislatif sejauh ini terhenti di Kongres.

Beberapa senator, termasuk Warren, telah mendukung gagasan untuk mengenakan pajak tidak hanya pada pendapatan warga terkaya Amerika, tetapi juga kenaikan nilai aset yang mereka miliki, seperti saham.

Banyak warga Amerika terkaya tidak menerima gaji kena pajak secara langsung. Sebaliknya, mereka menyimpan kekayaan mereka disaham dan investasi lainnya, kemudian mengambil pinjaman dengan menggunakan aset tersebut sebagai jaminan.

Musk menanggapi cuitan Senator Warren, mengatakan dia akan membayar lebih banyak pajak daripada orang Amerika dalam sejarah tahun ini.

