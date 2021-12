Pasien Covid-19 Anak di RS New York Meningkat Empat Kali Lipat

Senin, 27 Desember 2021 | 12:03 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Kerumunan orang di wilayah Brooklyn di New York berusaha mendapatkan alat tes Covid-19 dari petugas kota yang mendistribusikan alat tersebut di sepanjang Flatbush Avenue pada 24 Desember 2021. (Foto: AFP)

Washington, Beritasatu.com - Pejabat kesehatan New York telah melaporkan peningkatan anak-anak yang dirawat di rumah sakit, di tengah gelombang kasus Omicron di AS. Bahkan di Kota New York, terjadi peningkatan penerimaan rumah sakit Covid-19 untuk anak hingga empat kali lipat.

Sementara itu, pihak Gedung Putih pada Minggu (26/12/2021) berjanji untuk segera menyelesaikan kekurangan tes Covid-19.

Departemen Kesehatan Negara Bagian New York memperingatkan, tren peningkatan rawat inap anak terkait dengan Covid-19 di akhir pekan lalu.

Di Kota New York City, terjadi peningkatan empat kali lipat dalam penerimaan rumah sakit Covid-19 untuk anak-anak berusia 18 tahun ke bawah mulai minggu 5 Desember hingga minggu ini.

Sekitar setengah dari pasien Covid-19 anak yang masuk, berusia di bawah 5 tahun.Kelompok usia ini belum memenuhi syarat vaksin.

Jumlah kasus Covid-19 di Amerika Serikat (AS) terus meningkat, dengan rata-rata hampir 190.000 infeksi baru setiap hari selama tujuh hari terakhir, menurut angka dari Universitas Johns Hopkins.

BACA JUGA Varian Delta Jadi Biang Kerok Pembatalan New York Auto Show

Kedatangan varian Omicron, ditambah dengan perayaan liburan yang biasanya mencakup perjalanan dan reuni keluarga, telah menyebabkan warga AS bergegas melakukan tes Covid-19. Namun warga mengeluhkan, masih sulit mendapatkan tes Covid-19 di banyak lokasi.

Penasihat pandemi pemerintah AS Anthony Fauci pada hari Minggu mengakui, adanya masalah untuk pengujian Covid-19 ini, dan berjanji untuk membuat lebih banyak tes tersedia untuk orang Amerika bulan depan.

"Salah satu masalahnya adalah bahwa itu tidak akan sepenuhnya tersedia untuk semua orang sampai kita tiba pada Januari dan masih ada beberapa masalah sekarang dari orang-orang yang kesulitan untuk dites," kata Fauci kepada ABC News.

"Tapi kami sedang menangani masalah pengujian," tambahnya dengan mengatakan itu harus segera diperbaiki.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: AFP