Apple Tutup Semua Toko di New York Akibat Kenaikan Covid-19

Selasa, 28 Desember 2021 | 12:29 WIB

Oleh : LES

New York, Beritasatu.com - Apple Inc mengatakan pada Senin (27/12/2021) waktu AS, pihaknya menutup semua tujuh toko ritel di Kota New York lantaran kenaikan kasus Covid-19 setelah varian Omicron menyebar ke seluruh Amerika Serikat.

Para pelanggan dapat mengambil pesanan daring di toko-toko tersebut, kata juru bicara Apple.

Ketujuh toko yang ditutup termasuk gerai di Fifth Avenue, Grand Central, dan SoHo.

Awal bulan ini, Apple mengatakan pihaknya telah menutup sementara tiga toko di AS dan Kanada setelah kenaikan kasus Covid-19 dan adanya pegawai toko yang terpapar.

BACA JUGA Pasien Covid-19 Anak di RS New York Meningkat Empat Kali Lipat

Untuk alasan yang sama, Apple juga memerintahkan bahwa semua pelanggan dan pegawainya menggunakan masker di toko ritelnya di AS.

Secara global, kekhawatiran akan varian Omicron telah mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk memperketat protokol mereka.

Kasus yang meningkat juga menyebabkan pemulihan kembali pada perintah vaskin atau tes Covid-19 secara nasional bagi bisnis besar yang mencakup 80 juta pekerja AS oleh pengadilan banding AS awal bulan ini.

Saham Apple ditutup naik 2,3 persen di US$ 180,33 atau setara dengan Rp 2,6 juta.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA