Angkatan Laut AS Sita 385 Kg Heroin Senilai Rp 56,8 Miliar

Jumat, 31 Desember 2021 | 08:41 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) menyita obat-obatan senilai US$ 4 juta atau sekitar Rp 56,8 miliar. Seperti dilaporkan RT, Kamis (30/12), pengungkapan ini adalah bagian dari penyitaan narkotika senilai lebih dari U$$ 193 juta (Rp 2,74 triliun) pada tahun 2021.

Personel Angkatan Laut AS di atas kapal perang USS Tempest dan USS Typhoon telah mengumumkan penyitaan sejumlah besar heroin, senilai sekitar US$ 4 juta, yang disita dari satu kapal penangkap ikan di Laut Arab.

"Dua kapal Angkatan Laut AS menyita 385 kg heroin senilai sekitar US$ 4 juta dari kapal yang transit di Laut Arab pada hari Senin," bunyi pernyataan dari Armada Kelima Angkatan Laut AS, yang berbasis di Bahrain.

Satuan Tugas Gabungan (CTF) 150 sejauh tahun ini telah menyita obat-obatan terlarang di laut senilai lebih dari US$ 193 juta, menurut siaran pers Kamis, yang diklaim lebih tinggi dari gabungan empat tahun sebelumnya. Penyitaan narkoba hari Senin (27/12) berjumlah 385 kilogram heroin.

Gugus tugas menyatakan patroli mereka di luar Teluk Arab dimaksudkan untuk menghentikan "organisasi kriminal dan teroris," serta "kegiatan terlarang terkait" seperti pengiriman senjata dan narkotika.

“Upaya ini membantu memastikan pengiriman komersial yang sah transit di kawasan itu bebas dari ancaman non-negara,” bunyi pengumuman Angkatan Laut.

CTF 150 adalah bagian dari Pasukan Maritim Gabungan 34 negara, yang bermarkas di Bahrain dengan Komando Pusat Angkatan Laut AS dan Armada Kelima AS. Pasukan tersebut beroperasi dengan berpatroli dan melakukan operasi kontraterorisme di laut.

BACA JUGA India Sita Heroin Afghanistan Senilai Rp 38,9 Triliun

Heroin yang ditemukan pada 27 Desember "dihancurkan di laut," kata para pejabat. Sembilan awak kapal tanpa kewarganegaraan itu dilaporkan dibebaskan setelah obat-obatan tersebut diminum.

“Angkatan Laut AS membebaskan kapal penangkap ikan tanpa kewarganegaraan dan sembilan awaknya, yang mengidentifikasi diri mereka sebagai warga negara Iran, setelah menyita obat-obatan tersebut,” tambah pernyataan Armada Kelima.

Para pelaut AS pernah menyita lebih dari dua ton ganja, metamfetamin, dan heroin dari kapal itu, yang sedang transit di Teluk Oman. Kapal Angkatan Laut AS dalam kedua kasus tersebut beroperasi sebagai bagian dari Satuan Tugas Gabungan 150 internasional, yang anggotanya melakukan operasi keamanan maritim dan kontra-terorisme untuk mengganggu kegiatan terlarang termasuk pergerakan personel, senjata, dan narkotika.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com