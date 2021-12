Memprediksi Masa Depan Hubungan AS-Tiongkok

Catatan Akhir Tahun

Presiden AS Joe Biden bertemu secara virtual dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Ruang Roosevelt Gedung Putih di Washington, DC, 15 November 2021. (Foto: AFP)

Jakarta, Beritasatu.com - Sepanjang 2021, persaingan geopolitik Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok cenderung memburuk. AS di bawah kepemimpinan Joe Biden ternyata juga mengambil kebijakan serupa dengan Donald Trump sebelumnya.

AS dan Tiongkok punya masalah dalam banyak hal yang mungkin kelak memanas. Namun rentetan peristiwa 360 hari ke belakang mungkin bisa menjadi prediksi masa depan hubungan AS-Tiongkok.



Biden dan Xi Jinping. (Antara)

Tiongkok memang tidak ingin gegabah dalam menghadapi AS era Trump. Itulah sebabnya, satu hari setelah Biden dilantik 1 Januari 2021, Tiongkok baru berani menjatuhkan sanksi administratif pada mantan menlu Mike Pompeo dan puluhan pejabat era Trump.

Imlek pada Februari lalu menjadi momentum pertama Biden dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Xi Jinping membuka komunikasi sebagai dua pemimpin negara adidaya.

Namun pada Maret, AS justru memperluas tarif pajak produk medis Tiongkok. Di level menteri, Anthhony Blinken dan Wang Yi sempat mencoba mencairkan persaingan. Hasilnya, Huawei malah masuk daftar hitam AS karena tuduhan alat spionase.



Trump dan Xi Jinping, 2019. (AFP)

Tak hanya perang dagang, AS juga menggalang sekutu untuk tuduhan pelanggaran HAM di Xinjiang.

Pada Maret, Uni Eropa pun menjatuhkan sanksi pada pejabat Tiongkok. Pada April, tujuh perusahaan komputer Tiongkok juga masuk daftar hitam.

Di kawasan Asia, bulan yang sama, Biden pun mempertontonkan aliansi erat dengan PM Jepang Yoshihide Suga.

Pada Juni, sikap anti-Tiongkok semakin kokoh setelah Senat AS mengesahkan UU Strategi Kompetisi. UU ini mengarahkan pemerintah AS untuk melawan bantuan finansial Tiongkok di Amerika Latin dan Afrika.



Xi Jinping dan Biden, 2015. (AFP)

Bersama G7, AS kembali menggiring isu Xinjiang dan Hong Kong pada KTT. Namun Tiongkok menyebut G7 melemparkan tuduhan tanpa dasar. Senada dengan G7, NATO pun menyatakan kehadiran Tiongkok menjadi tantangan keamanan global.

Sejak Juli hingga September, Tiongkok tidak tinggal diam. Mantan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross dan enam warga AS pun terbelit perang dingin kedua negara. September, Tiongkok mengenakan tarif pajak pada 81 produk AS.

Inisiasi meredakan eskalasi muncul pada Oktober setelah Biden dan Xi sepakat merencanakan pertemuan virtual. Meskipun tidak terlalu optimistis, kedua belah pihak bersedia untuk meningkatkan koordinasi diplomatik meskipun ketegangan meningkat antara kekuatan global.

Satu kepentingan dari dua negara akhirnya bertemu dalam deklarasi perubahan iklim di KTT Iklim COP-26 pada 10 November.



Obama dan Xi Jinping, 2016.(AFP)

“Kami (AS dan Tiongkok) sama-sama melihat bahwa tantangan perubahan iklim adalah tantangan yang eksistensial dan berat. Di bidang perubahan iklim, ada lebih banyak kesepakatan antara AS dan Tiongkok daripada perbedaan,” puji Utusan Iklim Tiongkok, Xie Zhenhua saat konferensi pers.

Pada 15 November, pertemuan virtual Biden-Xi terealisasi.

Menurut Gedung Putih, Presiden Biden menekankan prioritasnya pada investasi jangka panjang di dalam negeri sementara juga menyelaraskan dengan sekutu AS di luar negeri untuk menghadapi tantangan global. Biden, seperti yang diprediksi, mengangkat kekhawatiran atas Xinjiang, Tibet, Hong Kong, dan Taiwan.

Sebaliknya, menurut laporan media Tiongkok, Xinhua Agency, Xi telah memperingatkan Washington tentang membangun hubungan yang lebih dekat dengan Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri dan menyerukan kerja sama dengan AS dalam pembangunan ekonomi dan menghindari pemisahan.



Xi Jinping. (AFP)

Tanpa terobosan spektakuler dari pertemuan KTT Virtual Biden dan Xi untuk seluruh masalah pelik AS dan Tiongkok, pada 6 Desember, AS kian kuat menekan Tiongkok. Disusul sejumlah negara sekutu, AS memboikot Olimpiade Beijing 2022. Situasi boikot mungkin bisa berkembang makin serius pada 2022.

Selang dua hari kemudian, AS melarang impor semua produk dari Xinjiang karena alasan kerja paksa minoritas Uighur. Berikutnya, Departemen Perdagangan dan Departemen Keuangan AS menempatkan puluhan entitas Tiongkok dalam daftar hitam.

Banyak pihak sudah memahami sejak Xi Jinping memimpin Tiongkok pada 2012-2013, kebijakan luar negeri Negeri Tirai Bambu semakin agresif.



Joe Biden. (AFP)

Secara sistematis, militer Tiongkok mulai mengklaim dan menguasai Laut China Selatan, yang notabene sebagian adalah wilayah kedaulatan beberapa negara. Di Laut China Timur, Tiongkok juga tak sungkan mengusik Jepang atas pulau Senkaku/Diaoyu.

Pada masa Jinping, proyek infrastruktur ambisius Belt dan Road Initiative (BRI) atau yang juga dikenal Jalur Sutra Baru semakin gencar. Tetapi di luar itu, Tiongkok juga punya beragam cara untuk “menaklukkan” dunia demi kepentingannya. Sebut saja Asian Infrastructure Investment Bank, New Development Bank, BRICS Summit, 17+1 Initiative for Cooperation antara Tiongkok dan negara-negara Eropa Tengah dan Timur, dan perluasan Organisasi Kerja Sama Shanghai.

Sebagaimana diketahui, AS dan Tiongkok jelas memiliki perbedaan signifikan dalam sistem politik, filosofi, dan geopolitik kawasan. Jadi dapat dipahami, Tiongkok tidak akan membiarkan masalah Hong Kong, Taiwan, atau minoritas Uighur menjadi polemik dan campur tangan negara lain.

Di situs pribadi, pada Juli, mantan Wapres AS Mike Pence mengkritik pidato Presiden Xi Jinping saat peringatan 100 tahun berdirinya Partai Komunis yang bernada ancaman bagi siapa pun yang menghalangi jalan Tiongkok.

AS pun berusaha mempermalukan Tiongkok dengan mengundang Taiwan ke pertemuan virtual KTT untuk Demokrasi pada 9-10 Desember.

Namun, AS tentu tidak mengundang Tiongkok dan negara sekutunya. Tiongkok menuding KTT Demokrasi hanya rekayasa AS, dan justru memamerkan kemesraan dengan Rusia. Kelak dengan nilai transaksi besar penjualan senjata ke Taiwan, AS bisa cukup serius menantang hegemoni Tiongkok.

Peneliti senior di Pusat Strategi dan Keamanan Scowcroft Dewan Atlantik dan Inisiatif Keterlibatan Amerika Baru, Robert A Manning menilai, perilaku agresif Tiongkok justru menjadi antiklimaks. Tak hanya membuat berang AS, Tiongkok juga merusak tujuannya sendiri dalam memobilisasi koalisi di Eropa dan Asia. Pandangan negatif terhadap Tiongkok tertangkap jelas dalam jajak pendapat baru-baru ini.

Menurut Manning, Tiongkok sedang menghadapi turbulensi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam negeri. Sektor properti menyumbang 29% dari ekonomi Tiongkok yang rapuh dan mencerminkan model ekonomi yang usang.

Tiongkok punya kecemasan besar pada utang negara, penurunan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas, kekurangan energi dan penurunan demografis. Partai Komunis khawatir reformasi ekonomi yang diperlukan akan menyebabkan ketidakstabilan politik.

Sementara, Direktur Eksekutif Asian Century Institute, John West berpendapat, kedua negara memiliki minat yang kuat untuk bekerja sama di mana mereka bisa dan menghindari konflik terbuka. Terlepas dari perselisihan ekonomi dan perdagangan yang sengit, masih ada saling ketergantungan yang mendalam antara ekonomi dan masyarakat Tiongkok dan Amerika.

Menurut West, bagaimana pun Tiongkok masih merupakan pemasok impor barang dagangan AS terbesar dan pasar terbesar ketiga untuk ekspor barang dagangan AS.

Terlepas dari beragam aturan pembatasan, AS tetap menjadi tujuan yang sangat penting bagi investasi keluar Tiongkok, yang membantu perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk memperoleh teknologi, pengetahuan dan merek, serta menembus pasar AS.

Strategi Biden memang jauh berbeda dari Trump yang cenderung frontal. Dia melibatkan sekutu AS dan pengaruh di banyak organiasi multilateral untuk menyeimbangkan pengaruh Tiongkok.

September lalu, AS menggalang kemitraan trilateral bernama AUKUS dengan Australia dan Inggris. Agaknya, selain mengandalkan pendekatan keamanan, AS cukup kewalahan menandingi pengaruh ekonomi Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.

Di sisi lain, Biden mungkin juga menyadari diplomasi AS belum diimbangi dengan diplomasi ekonomi untuk menggerus pengaruh Tiongkok.

Selain masalah hak asasi manusia, banyak hal lain yang masih mencuat dalam hubungan AS-Tiongkok, yakni kelanjutan tarif perdagangan, klaim teritorial di Laut China Selatan dan Timur, teknologi 5G, dan akuntabilitas atas wabah virus corona.

“Baik Beijing dan Washington mengejar kebijakan yang bukan untuk kepentingan jangka panjang mereka sendiri,” kata Direktur studi Tiongkok di Johns Hopkins School of Advanced International Studies, David Lampton.

Lampton menilai kedua belah pihak memicu sentimen nasionalis di dalam negeri yang akan sulit untuk dikendalikan dan dapat memperumit upaya untuk mengurangi ketegangan.

Hambatan lain dalam hubungan AS-Tiongkok adalah tarif barang impor yang sedang berlangsung, mekanisme pengendalian krisis yang tidak memadai, dan kegagalan "mengerikan" untuk bekerja sama dalam mengelola pandemi Covid-19.

Atas fenomena itu, Peneliti Senior Kebijakan Luar Negeri, Pusat Kajian Politik Asia Timur di John L Thornton China Center, Ryan Hass menyimpulkan, fokus kebijakan AS untuk masa mendatang sepertinya tidak akan berusaha untuk “mengalahkan” Tiongkok atau memaksa runtuhnya Partai Komunis.

Sebaliknya, fokusnya adalah mengambil langkah-langkah di dalam negeri dan dengan mitra di luar negeri untuk memperkuat daya saing jangka panjang Amerika terhadap Tiongkok.

“Perbaikan besar jangka pendek untuk hubungan AS-Tiongkok tidak mungkin terjadi, kecuali moderasi yang tidak terduga dalam perilaku Beijing. Pada saat yang sama, hubungan tersebut juga tidak mungkin mengarah ke permusuhan langsung, kecuali peristiwa dramatis yang tidak terduga, seperti tindakan agresi Tiongkok terhadap mitra keamanan Amerika,” papar Hass.

Hass memperkirakan hubungan AS-Tiongkok akan keras dan tegang. Tidak ada pihak yang mungkin menawarkan konsesi demi hubungan yang lebih lancar.

Pada saat yang sama, keseimbangan kepentingan di kedua belah pihak kemungkinan akan mengendalikan impuls permusuhan, menempatkan hubungan dalam kondisi persaingan yang semakin ketat.

