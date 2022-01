Sedikitnya 12 Tewas Terinjak-injak di Kuil India Vaishno Devi

Srinagar, Beritasatu.com - Sedikitnya 12 peziarah tewas dan belasan lainnya terluka akibat terinjak-injak di sebuah kuil Hindu di Kashmir, India pada Sabtu (1/1/2022) pagi, menurut pihak kepolisian.

"Sebanyak 12 peziarah meninggal dan 14 lainnya terluka dalam sebuah insiden di kuil Mata Vaishno Devi pagi ini," kata petugas polisi Mukesh Singh.

Ia menyebutkan semua korban luka dibawa ke rumah sakit.

Insiden itu terjadi ketika kerumunan besar peziarah, yang datang untuk menyambut awal Tahun Baru, memasuki kuil Vaishno Devi Bhawan, menurut pejabat lainnya.

Extremely saddened by the loss of lives due to a stampede at Mata Vaishno Devi Bhawan. Condolences to the bereaved families. May the injured recover soon. Spoke to JK LG Shri @manojsinha_ Ji, Ministers Shri @DrJitendraSingh Ji, @nityanandraibjp Ji and took stock of the situation.

"Turut berduka cita atas hilangnya belasan nyawa akibat insiden di Mata Vaishno Devi Bhawan," tulis sebuah pesan dari Perdana Menteri Narendra Modi.

Pejabat itu mengatakan sebuah penyelidikan tingkat tinggi telah diperintahkan.

Ex-gratia of Rs.10 lakh each would be given to the next of kin of those who lost their lives due to stampede and Rs.2 lakh to injured. Shrine board to bear the cost of treatment of injured.