Versi Generik Pertama Pil Anticovid Pfizer Beredar di Apotek Bangladesh

Minggu, 2 Januari 2022 | 10:18 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Dhaka, Beritasatu.com- Versi generik pertama dari pil Covid-19 baru Pfizer telah tersedia di apotek Bangladesh pada Sabtu (1/1/2022), dua hari setelah regulator obat negara itu mengizinkan penggunaan daruratnya.

Seperti dilaporkan Arabnews, obat baru Pfizer, Paxlovid, adalah pengobatan oral kombinasi untuk orang dengan gejala ringan hingga sedang yang berisiko tinggi terkena Covid-19 parah.

Dalam uji klinis, kursus perawatan lima hari mengurangi risiko rawat inap dan kematian terkait virus corona sebesar 89%. Administrasi Makanan dan Obat-obatan AS mengizinkannya untuk penggunaan darurat pada 22 Desember.

Dua perusahaan farmasi terkemuka Bangladesh, Beximco Pharma dan Eskayef, mulai mengerjakan versi generik obat tersebut tahun lalu, setelah uji coba awal Pfizer menunjukkan potensi tinggi untuk mengobati Covid-19.

BACA JUGA Pfizer Klaim 90% Kemanjuran Pil Anticovid di Uji Klinis

Pada Kamis, Direktorat Jenderal Administrasi Obat negara itu memberikan otorisasi penggunaan darurat untuk kedua obat tersebut. Pengobatan Beximco Pharma memasuki apotek di ibu kota sebagai Bexovid, sedangkan Eskayef sebagai Paxovir.

“Segera setelah kami mengamati keberhasilan dengan obat kombinasi Pfizer untuk pengobatan Covid-19 awal tahun 2021, kami memulai proses pengembangan produk,” kata Chief Operating Officer Beximco, Rabbur Reza kepada Arab News.

“Kami mulai memasok obat ke apotek terkemuka di Dhaka pada Kamis malam. Secara bertahap, kami akan memulai pasokan ke apotek di seluruh negeri,” katanya.

BACA JUGA Bos Pfizer: Pil Anticovid Ampuh Atasi Omicron

Direktur pemasaran Eskayef, Mohammad Mujahidul Islam mengatakan Paxovir perlu beberapa hari lagi untuk memasuki pasar.

“Ini bukan obat untuk penggunaan umum. Jadi, kami akan mengirimkannya hanya ke titik-titik strategis seperti rumah sakit yang ditunjuk Covid-19 dan beberapa toko obat terpilih di seluruh negeri. Ini akan memakan waktu satu minggu untuk mencapai pasar,” katanya kepada Arab News.

Perawatan Pfizer dilindungi oleh paten, tetapi negara-negara seperti Bangladesh, yang diklasifikasikan oleh PBB sebagai negara kurang berkembang, tidak terikat oleh paten tersebut dan dapat membuat versi obat generik mereka sendiri yang lebih terjangkau.

BACA JUGA Uni Eropa Dukung Penggunaan Darurat Pil Anticovid

Seperti yang telah diumumkan Pfizer, pemerintah federal AS akan membeli 10 juta dosis Paxlovid seharga US$ 5,3 miliar (Rp 75,1 triliun), dengan biaya perawatan US$ 530 (sekitar Rp 7,5 juta). Versi generiknya yang tersedia di Bangladesh jauh lebih murah.

Dosis lima hari Bexovid buatan Beximco berharga sekitar US$ 190 (sekitar Rp 2,6 juta) di toko obat di Dhaka. Paxovir dari Eskayef akan berharga sekitar US$ 176 (sekitar Rp 2,5 juta), menurut Islam. “Kami akan berusaha menurunkan harga secara bertahap,” katanya.

Di beberapa apotek di Dhaka langsung terjual habis. Sohag Babu, seorang penjual di Lazz Pharma, salah satu toko rantai obat terbesar di ibu kota, mengatakan toko tersebut telah menjual persediaannya segera setelah menerimanya.

“Baru datang ke pasar dua hari yang lalu. Kami segera menerima pertanyaan dari pelanggan,” ujarnya.

BACA JUGA Pil Anticovid Pfizer Generik Akan Dijual di 95 Negara

Tetapi obat-obatan tersebut, meskipun lebih murah daripada pengobatan aslinya, mungkin masih berada di luar jangkauan orang Bangladesh pada umumnya.

Benazir Ahmed, mantan direktur Pusat Pengendalian Penyakit, mengatakan regulator obat dan pemerintah bisa berperan untuk membuat obat tersedia juga bagi orang miskin.

“Ditjen Hubud juga dapat mempertimbangkan masalah harga obat baru Covid-19 agar tetap terjangkau oleh masyarakat miskin juga. Untuk meringankan beban masyarakat miskin, pemerintah dapat membeli obat-obatan ini dari produsen dan mengirimkannya ke rumah sakit yang ditunjuk Covid-19,” tambahnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com