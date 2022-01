Menegaskan Kembali Sikap Kolektif Soal Laut China Selatan

Senin, 3 Januari 2022 | 19:17 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / DAS

Jakarta, Beritasatu.com - Laut China Selatan kerap muncul menjadi salah satu tema lama perseteruan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Namun wilayah perairan tersebut sejatinya adalah juga masalah krusial di negara-negara Asia Tenggara.

Sepanjang 2021, ASEAN seolah memandang Laut China Selatan (LCS) sebagai masalah parsial dan bukan isu negara serumpun. Saat kian mengganggu kedaulatan teritorial banyak negara, agresivitas Tiongkok seharusnya dihadapi secara kolektif.



Garis Merah adalah wilayah sengketa di Laut China Selatan. (AFP)

Februari 2022 seharusnya bisa menjadi awal yang baik bagi Indonesia dan negara di kawasan Asia Tenggara untuk membahas isu LCS.

Badan Keamanan Maritim Indonesia telah mengundang perwakilan dari Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Meskipun tidak bersengketa langsung, belajar dari ketegangan perihal Natuna, Indonesia harus ikut berperan dalam menegaskan kembali sikap kolektif terhadap Tiongkok.

Awalnya, agresi Tiongkok yang paling nyata bermula di Kepulauan Karang Spratly. Menurut Departemen Pertahanan AS, Tiongkok membangun 3.200 hektare lahan baru sejak 2013 untuk pangkalan militer.

Di sisi lain, Kepulauan Spratly dan Paracel dikenal kaya sumber daya alam mineral dan perikanan. Berdasarkan citra satelit, Tiongkok sudah memperluas ukuran pulau demi pembangunan pelabuhan, instalasi militer, dan landasan udara.

Pada 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen (Permanent Court of Arbitration/PCA) di Den Haag Belanda sudah memutuskan klaim Tiongkok atas perairan di LCS adalah pelanggaran dan menolak klaim sembilan garis putus-putus Tiongkok atas hampir semua wilayah LCS.

Putusan pengadilan yang sesuai Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) berpihak pada Filipina. Namun Tiongkok tetap menentang hasil itu. Tiongkok berdalih punya landasan historis dan malah terus menegaskan kepemilikan atas wilayah tersebut.

Jika menggunakan Konvensi UNCLOS, Tiongkok jelas tidak berhak mengklaim apa pun yang sangat jauh dari daratannya.

Berdasarkan konvensi, negara pantai memiliki hak untuk mengontrol dan mengelola sumber daya di zona ekonomi eksklusif (ZEE), yang terbentang 200 mil laut (370 km) dari pantai mereka.

Belakangan, Tiongkok malah mengeluarkan undang-undang domestik yang menepis aturan hukum internasional. Beijing bahkan mewajibkan kapal-kapal untuk meminta izin sebelum berlayar melalui LCS, yang diklaim sebagai "perairan teritorial".

Tindakan Tiongkok tentu saja ditentang keras AS yang menyuarakan kebebasan operasi navigasi (FONOP).

Mengirim pesan jelas dan terbuka, AS seolah menantang kekuatan Tiongkok dengan mengerahkan aktivitas militer dan armada kapal perangnya di LCS. Kapal induk USS Carl Vinson malah melakukan sembilan lawatan ke LCS selama 2021.

Saat berkunjung ke Indonesia, Menlu AS Anthony Blinken kembali menegaskan tekad AS menentang keras agresi Tiongkok di LCS. Aktivitas Tiongkok di LCS dinilai mengancam navigasi internasional perdagangan global yang bernilai US$ 3 triliun per tahun.

"Ketika perdagangan tidak dapat melintasi laut lepas, itu berarti para petani dilarang mengirimkan produk mereka; pabrik tidak dapat mengirimkan microchip mereka; rumah sakit diblokir untuk mendapatkan obat-obatan yang menyelamatkan jiwa," kata Blinken.

Pernyataan Blinken tentu bisa jadi nyala api semangat ASEAN untuk menyelesaikan segera code of conduct (COC) bersama Tiongkok yang sepakat di jalur diplomasi. Pada Agustus 2018, ASEAN dan Tiongkok sudah mengumumkan Naskah Negosiasi Single Draft untuk COC.

Setidaknya ada Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei yang bersengketa dengan Tiongkok dalam klaim sembilan garis putus-putus di LCS.

Namun, setelah surat teguran resmi nan lancang Tiongkok atas pengeboran minyak dan gas di Natuna baru-baru ini, Indonesia tentu sudah harus mempertegas sikap.

Seperti dipaparkan Pusat Jurnalisme Investigasi Filipina dalam satu artikel di rappler.com, Antonio Carpio, mantan hakim Mahkamah Agung Filipina yang memimpin kampanye informasi tentang hak kedaulatan negara atas laut sengketa, mengatakan, proses musyawarah ASEAN telah menjadi kendala.

Lima negara pantai ASEAN semestinya membentuk koalisi dan mau menentang hegemoni Tiongkok.

“Yang paling mendesak untuk perhatian ASEAN adalah menuntut agar Tiongkok menghormati zona maritim lima negara pantai ASEAN sebagaimana dijamin di bawah UNCLOS (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), di mana Tiongkok dan semua negara pantai ASEAN menjadi pihak,” tambahnya.

Sementara Zachary Abuza, pakar Asia Tenggara di US National War College di Washington menilai ASEAN tidak berdaya menyelesaikan masalah LCS.

Hal itu disebabkan beberapa negara anggota punya ketergantungan besar pada Tiongkok, entah karena utang atau kepentingan ekonomi lain.

“Sampai negara-negara penuntut menyelesaikan perbedaan mereka sendiri dan menemukan posisi yang sama, tidak akan terjadi apa-apa. Tiongkok memanfaatkan ini dengan sangat efektif, ”katanya.

Abuza tidak yakin apakah ASEAN sanggup menghadapi Tiongkok. Namun ia meyakini Tiongkok takut akan respons ASEAN yang multilateral dan terpadu. Jika tidak, mustahil ada upaya Tiongkok untuk menjaga agar organisasi itu tetap terpecah.

“Tiongkok memilih kapan dan bagaimana eskalasi ditingkatkan, dan melawan siapa. Mereka berhati-hati untuk tidak bertikai dengan lebih dari dua negara penuntut sekaligus, karena takut akan respons kolektif,” kata Abuza.

Thomas Daniel, seorang rekan senior di Institut Studi Strategis dan Internasional Malaysia, juga mengaku tidak optimistis bahwa negara-negara ASEAN pengklaim LCS dapat bersatu.

Ia berpendapat fungsi ASEAN yang terbaik adalah memainkan peran pendukung bagi negara-negara anggota yang punya kepentingan sah di LCS.

Para analis menilai, menginternasionalkan sengketa LCS mungkin merupakan cara terbaik ke depan. Apa pun yang terjadi pada pembicaraan COC, para analis memperingatkan terhadap dokumen yang pada akhirnya kemungkinan akan didikte oleh Beijing.

Alexander Vuving, seorang profesor kelahiran Hanoi di Pusat Studi Keamanan Asia Pasifik di Hawaii, telah menolak COC sebagai “ambisi sia-sia” menyusul penumpukan kekuatan Tiongkok di laut yang disengketakan dan penolakannya terhadap putusan PCA 2016.

“Dengan latar belakang ini, ASEAN hanya dapat mempertahankan relevansinya dengan berpegang pada hukum internasional yang diterima, terutama UNCLOS dan putusan PCA, daripada mencari kompromi antara kebebasan dan keterbukaan laut dan tuntutan Tiongkok,” saran Vuving.

Menurut Vuving, Tiongkok hanya akan mendukung Kode Etik yang mencerminkan dan memperkuat tatanan hierarkis yang dipimpin Tiongkok, bukan perintah yang didasarkan pada aturan netral seperti UNCLOS.

Kode Etik, jika diterima oleh Tiongkok, akan memiliki tugas laten mendukung faits accomplis Tiongkok, termasuk pelanggarannya terhadap UNCLOS sebagaimana dikonfirmasi oleh PCA dalam keputusannya tahun 2016.

