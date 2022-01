AS Beli Tambahan 10 Juta Dosis Pil Anticovid Pfizer

Rabu, 5 Januari 2022 | 13:41 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Pfizer menyatakan pada Selasa (4/1/2022) bahwa pemerintah Amerika Serikat (AS) telah setuju untuk membeli tambahan 10 juta dosis terapi oral Covid-19.

Seperti dilaporkan CNA, dengan tambahan itu, total pesanan oleh pemerintah menjadi 20 juta dosis.

Rincian kesepakatan yang diperluas tidak diungkapkan oleh perusahaan. Tetapi untuk pesanan pertama dari 10 juta dosis oleh pemerintah pada bulan November, mereka mengatakan akan membayar Pfizer US$ 5,29 miliar (sekitar Rp 75,5 triliun).

Obat Pfizer, Paxlovid, disahkan bulan lalu untuk orang berusia 12 tahun ke atas. Obat itu telah terbukti hampir 90% efektif dalam mencegah rawat inap dan kematian pada pasien dengan risiko tinggi penyakit parah, menurut data percobaan.

“Sekitar 10 juta kursus pengobatan Paxlovid telah dipercepat untuk pengiriman pada akhir Juni, dengan pesanan yang tersisa akan menyusul pada akhir September,” kata Pfizer.

Pil antivirus saingan dari Merck & Co juga memenangkan otorisasi peraturan bulan lalu. Pemerintah AS memiliki kesepakatan untuk sebanyak 5 juta dosis pil, molnupiravir, dengan harga US$ 700 (sekitar Rp 10 juta) per dosis.

Sumber: BeritaSatu.com