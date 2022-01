Dubes RI untuk PBB Tegaskan Komitmen Kerja Sama dengan PBB

Kamis, 6 Januari 2022 | 10:27 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Duta Besar Arrmanatha Nasir telah menyerahkan surat kepercayaan sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, di Markas Besar PBB, New York, Selasa 4 Januari 2022). (Foto: Kemlu RI)

New York, Beritasatu.com-Duta Besar Arrmanatha Nasir telah menyerahkan surat kepercayaan sebagai Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, kepada Sekjen PBB, Antonio Guterres di Markas Besar PBB, New York, Selasa (4/1/2022).

Dalam pertemuan dengan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dubes Arrmanatha menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus tingkatkan kerja sama dengan PBB dalam berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama.

Menanggapi hal ini, Sekjen PBB menyampaikan penghargaan yang tinggi atas peran aktif dan kepemimpinan Indonesia selama ini dalam memperkuat multilateralisme. “Indonesia adalah mitra penting PBB dan PBB akan tingkatkan terus kerja sama dan memberikan perhatian kepada Indonesia,” sebut Sekjen Antonio Guterres.

Lebih lanjut, Sekjen PBB menyampaikan harapannya agar Indonesia dapat berkontribusi lebih besar lagi dalam menghadapi berbagai tantangan global dan kawasan. Beberapa isu yang mendapat perhatian dalam pertemuan seperti perubahan iklim, pemulihan ekonomi pascapandemi, dan situasi di kawasan.

BACA JUGA DK PBB Keluarkan Resolusi untuk Bantuan Kemanusiaan ke Afghanistan

Sekjen PBB mengharapkan sebagai Presiden G20, Indonesia dapat berkontribusi dalam upaya membangun sistem keuangan global yang lebih seimbang bagi negara berkembang.

Selain itu, Sekjen PBB juga menyampaikan penghargaan atas komitmen dan langkah Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim termasuk upaya untuk melakukan transisi energi.

Dubes Arrmanatha menyampaikan bahwa salah satu prioritas Indonesia sebagai Presiden G20 adalah untuk memperkuat kepemimpinan kolektif global, melalui sinergi dengan negara, forum dan organisasi di luar G20, termasuk negara berkembang.

BACA JUGA Dubes dari Pemerintahan Terguling Afghanistan Tinggalkan Jabatan di PBB

Langkah ini diharapkan dapat berkontribusi untuk mendorong institusi keuangan internasional lebih mendengar kebutuhan negara berkembang dalam sistem keuangan global.

Dubes Arrmanatha juga menekankan komitmen tinggi Indonesia dalam melakukan transisi energi, dan berbagai langkah dalam mengatasi perubahan iklim.

“Keberhasilan Indonesia untuk atasi kebakaran hutan dan langkah efektif dalam sustainable forest management merupakan contoh kontribusi konkret dalam mitigasi perubahan iklim,” sebut Dubes Arrmanatha.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com