Dephan AS Habiskan Rp 2,7 Triliun untuk Ribuan Pengungsi Afghanistan

Jumat, 7 Januari 2022 | 11:07 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Pengungsi Afghanistan tiba di Bandara Internasional Dulles pada Jumat 27 Agustus 2021 di Dulles, Virginia, AS setelah dievakuasi dari Kabul menyusul pengambilalihan Afghanistan oleh Taliban. (Foto: AFP)

Washington, Beritasatu.com- Departemen Pertahanan (DOD) Amerika Serikat (AS) menghabiskan lebih dari US$ 188 juta (Rp 2,7 triliun) untuk mendukung ribuan pengungsi Afghanistan di Pangkalan Korps Marinir Quantico, Virginia.

Menurut laporan inspektur jenderal Departemen Pertahanan yang diterbitkan Kamis (6/1/2021), kondisi itu terjadi selama tiga bulan setelah misi evakuasi AS dari Afghanistan.

Menurut laporan, jumlah itu, yang dihitung pada 3 Desember, tidak termasuk tambahan US$ 38,3 juta (Rp 550 miliar). Dana tersebut menutupi biaya untuk mengembalikan pangkalan ke kondisi semula dan mempertahankan operasi sampai mereka berakhir pada 22 Desember.

Quantico adalah salah satu dari delapan pangkalan militer di Amerika Serikat yang menampung pengungsi Afghanistan setelah AS dan pasukan koalisi mengevakuasi lebih dari 120.000 orang dari Afghanistan pada Agustus selama hari-hari terakhir konflik AS selama 20 tahun di sana. Presiden Joe Biden secara resmi mengakhiri perang pada 31 Agustus setelah anggota militer AS terakhir meninggalkan negara itu.

Grup Logistik Kelautan ke-2, yang ditugaskan untuk mendukung para pengungsi di Quantico, awalnya menanggung biaya tersebut tetapi Pentagon kemudian menyediakan US$ 138,4 juta dari DOD luar negeri, dana bantuan kemanusiaan, bencana dan bantuan sipil untuk mendukung operasi.

Relatif, biaya sayap udara di Pangkalan Udara Ramstein di Jerman sekitar US$ 56,3 juta (Rp 808 miliar) untuk menampung dan memproses sekitar 30.000 pengungsi Afghanistan antara 18 Agustus dan 14 September sebelum penerbangan mereka ke AS, menurut laporan DOD IG bulan lalu. Namun, misi luar negeri berbeda dari Quantico, yang berfokus pada perumahan dan mempersiapkan warga Afghanistan untuk pemukiman kembali di Amerika Serikat.

Menurut laporan itu, sejumlah 241 orang Afghanistan pertama tiba di Quantico pada 29 Agustus, dan jumlah itu bertambah menjadi 3.755 pada 25 September. Laporan inspektur jenderal tidak mengatakan berapa banyak warga Afghanistan yang ditempatkan di pangkalan itu. Namun, pangkalan itu memiliki kemampuan untuk mendukung hingga 5.000 orang.

Selain biaya keuangan, operasi juga mengurangi kesiapan karena MLG ke-2 yang berbasis di Camp Lejeune, N.C. memenuhi sebagian besar kebutuhan kamp Quantico, menurut laporan itu. Laporan itu tidak mengatakan berapa banyak Marinir yang dikirim untuk membantu.

“Penggunaan tenaga kerja unit yang ekstensif mengganggu operasi normalnya di MCB Quantico dan Camp Lejeune, yang dapat menghambat misi di masa depan,” kata laporan itu.

Sumber: BeritaSatu.com