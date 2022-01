Akibat Kazakhstan Rusuh, Harga Uranium Melonjak

Jumat, 7 Januari 2022 | 12:06 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Nursultan, Beritasatu.com- Harga uranium melonjak ketika Kazakhstan, produsen logam radioaktif terbesar di dunia, dilanda demonstrasi mematikan. Seperti dilaporkan Bloomberg, Kamis (6/1/2022), demonstrasi menimbulkan tantangan terbesar bagi kepemimpinan negara itu dalam beberapa dekade.

Negara Asia Tengah, bagian dari bekas Uni Soviet yang memproduksi lebih dari 40% uranium dunia, telah mengganggu jaringan komunikasi dan membatasi beberapa perjalanan dalam upaya untuk memadamkan kerusuhan.

Kremlin menyatakan Rusia dan sekutunya di Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif akan mengirim “pasukan penjaga perdamaian” setelah Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev meminta bantuan.

Uranium melonjak hampir 8% menjadi US$ 45,25 (sekitar Rp 650.043) per pon pada Rabu dari US$ 42 (sekitar Rp 603.355) pada Selasa, menurut data UxC. Gejolak itu bisa menyebabkan lebih banyak ketergantungan pada pemasok di luar Kazakhstan, yang mengakibatkan lonjakan saham perusahaan uranium di Amerika Utara dan Australia.

“Mengingat peran Kazakhstan sebagai pemasok uranium No. 1 di dunia, akan seperti jika Saudi memiliki masalah dalam minyak. Bahkan jika tidak ada kekurangan saat ini, potensi untuk menciptakan kekurangan adalah apa yang orang sekarang perdagangkan,” kata Jonathan Hinze, presiden UxC LLC, perusahaan riset dan analisis pasar bahan bakar nuklir terkemuka.

Bahan bakar nuklir mencetak harga kembali yang menakjubkan pada bulan September, dengan harga melonjak 24% untuk kinerja bulanan terbaik sejak akhir 2008. Investor bertaruh tenaga nuklir akan menikmati kebangkitan sebagai pemerintah berpaling dari bahan bakar fosil.

Saat harga naik di tengah berita kerusuhan Kazakhstan dan potensi gangguan pasokan, tidak ada kekurangan uranium langsung atau penutupan pembangkit listrik tenaga nuklir.

Tidak seperti fasilitas yang menggunakan minyak atau gas alam, pembangkit listrik tenaga nuklir dapat terus beroperasi jika pengiriman tertunda karena banyak persediaan yang menumpuk selama beberapa tahun terakhir.

“Setidaknya beberapa operasi penambangan terus berlanjut. Aktivitas Katco, perusahaan patungan penambangan uranium antara NAC Kazatomprom JSC dan Orano SA Prancis, tidak dihentikan pada tahap ini karena lokasi penambangan jauh dari daerah ketegangan,” kata juru bicara Orano.

Namun, saham Kazatomprom, penambang uranium teratas di Kazakhstan, turun 10% selama dua hari terakhir di London. Sebagian besar perusahaan uranium di Amerika Utara memperpanjang keuntungan Rabu dari awal pekan ini setelah Uni Eropa mendorong rencana untuk memberi label proyek nuklir tertentu sebagai berkelanjutan.

“Dengan kerusuhan di Kazakhstan, orang-orang menyadari fakta bahwa mungkin kita tidak dapat mengandalkan satu produsen utama,” kata Nick Piquard, manajer portofolio di Horizons ETFs.

