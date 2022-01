Sengketa Airbus A350, Qatar Airways Tuntut Ganti Rugi Rp 8,61 Triliun

Jumat, 7 Januari 2022 | 13:08 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Doha, Beritasatu.com- Qatar Airways menuntut lebih dari US$ 618 juta (sekitar Rp 8,87 triliun) sebagai kompensasi dari pembuat pesawat Airbus untuk cacat permukaan pada pesawat jet A350. Seperti dilaporkan Al Jazeera, Kamis (6/1/2022), dokumen pengadilan memberikan pencerahan baru tentang perseteruan bisnis yang berkembang senilai US$ 4 juta (sekitar Rp 57,4 miliar) per hari.

Maskapai Teluk juga meminta hakim Inggris untuk memerintahkan Airbus yang berbasis di Prancis untuk tidak mencoba mengirimkan jet lagi sampai apa yang digambarkan sebagai cacat desain telah diperbaiki.

Kedua perusahaan telah terkunci dalam perselisihan selama berbulan-bulan tentang kerusakan termasuk cat yang melepuh, bingkai jendela yang retak atau area yang terpaku dan erosi lapisan pelindung petir.

Qatar Airways mengatakan regulator nasionalnya telah memerintahkannya untuk berhenti menerbangkan 21 dari 53 jet A350 ketika masalah muncul, memicu perselisihan sengit dengan Airbus yang mengatakan bahwa, meskipun mengakui masalah teknis, tidak ada masalah keamanan.

Sekarang, rincian keuangan dan teknis yang terkait dengan pertengkaran hukum yang langka telah muncul dalam pengajuan pengadilan di divisi Pengadilan Tinggi di London, di mana Qatar Airways menggugat Airbus pada bulan Desember.

Maskapai penerbangan Teluk ini meminta kompensasi US$ 618 juta dari Airbus untuk penghentian sebagian, ditambah $4 juta untuk setiap hari 21 jet tidak beroperasi.

Klaim itu termasuk US$ 76 juta (sekitar Rp 1,09 triliun) untuk satu pesawat saja – A350 berusia lima tahun yang akan dicat ulang dengan corak untuk Piala Dunia 2022, yang menjadi tuan rumah Qatar akhir tahun ini.

“Pesawat itu telah diparkir di Prancis selama satu tahun, membutuhkan 980 tambalan perbaikan setelah pekerjaan cat yang dibatalkan memperlihatkan celah di perisai petir,” kata sumber industri.

Pelanggan terbesar untuk jet jarak jauh utama Eropa mengklaim Airbus gagal memberikan analisis akar penyebab lengkap. Analisis itu diperlukan untuk memenuhi pertanyaan yang belum terselesaikan mengenai kelaikan udara dari jet yang terkena dampak termasuk sistem proteksi petir.

Jet ini memiliki lapisan jala tembaga di bawah cat untuk mencegah petir – yang menyerang pesawat rata-rata setahun sekali – merusak badan pesawat karbon-komposit, yang lebih ringan tetapi kurang konduktif dibandingkan logam tradisional.

Airbus mengatakan memahami penyebabnya dan akan "menolak secara total" keluhan maskapai. Ia menuduh maskapai itu, yang pernah menjadi salah satu pelanggannya yang paling didekati, mencoba salah mengartikan masalah sebagai masalah keamanan.

“Airbus menyatakan kembali tidak ada masalah kelaikan udara,” kata seorang juru bicara, menambahkan ini telah dikonfirmasi oleh regulator Eropa.

Qatar Airways, yang telah memesan total 80 unit A350, tidak segera berkomentar. Maskapai ini telah lama memiliki reputasi sebagai pembeli yang menuntut, secara sporadis menolak pengiriman karena alasan kualitas.

Sumber: BeritaSatu.com