Meksiko Hampir Capai 300.000 Kasus Kematian Akibat Covid

Sabtu, 8 Januari 2022 | 16:08 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Mexico City, Beritasatu.com- Meksiko kemungkinan akan melampaui 300.000 kasus kematian akibat Covid-19 minggu ini, atau jumlah kematian tertinggi kelima di dunia. Seperti dilaporkan Reuters, Jumat (7/1/2022), kasus infeksi meningkat setelah musim liburan, didorong oleh varian virus corona Omicron dan aktivitas pariwisata yang tidak dibatasi.

Infeksi meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 20.000 selama minggu lalu ketika banyak turis mengunjungi Meksiko dari Amerika Serikat dan Kanada. Sebelas dari 32 negara bagian Meksiko memutuskan untuk tidak melanjutkan kelas sekolah tatap muka minggu ini dengan kasus yang meningkat pesat.

Kedatangan varian Omicron yang sangat menular membalikkan penurunan infeksi selama musim gugur, ketika penerapan vaksin secara luas memberikan bantuan. Banyak pihak mengatakan orang-orang telah lengah saat liburan tiba.

“Sejak Desember, banyak orang mulai keluar dan ada banyak yang tidak lagi memakai masker. Jika tidak menjaga diri kita sendiri, pemerintah tidak akan menjaga kita,” kata Isauro Perez, seorang sopir taksi berusia 53 tahun di Mexico City.

BACA JUGA Ratusan Warga Meksiko Minta Kompensasi Covid dari Tiongkok dan WHO

Hingga Rabu, kata para pejabat, Meksiko telah mencatat 299.805 kasus kematian yang dikonfirmasi dari Covid-19, angka yang kemungkinan jauh di bawah jumlah sebenarnya.

Data pemerintah yang terpisah menunjukkan ada hampir 452.000 kematian "terkait dengan" Covid-19 pada pertengahan Desember, dan pengujian yang lebih rendah kemungkinan membantu mengecilkan jangkauan virus.

Menurut analisis oleh Universitas Johns Hopkins, Meksiko memiliki tingkat kematian tertinggi - kematian per kasus yang dikonfirmasi - di antara 20 negara yang paling terpengaruh oleh Covid-19 di seluruh dunia.

Laurie Ximenez-Fyvie, pakar genetika molekuler di National Autonomous University of Mexico (UNAM), mengatakan pada akhirnya, jumlah kematian Meksiko akan menjadi tolok ukur utama bagaimana kinerja pemerintah dalam pandemi.

Menurut angka dari Our World in Data, satu kelompok riset di Universitas Oxford, pada pekan yang berakhir 1 Januari, Meksiko hanya melakukan 0,12 tes harian virus corona untuk setiap 1.000 penduduk - turun dari puncaknya 0,38 per hari pada pertengahan Agustus. Inggris, sebaliknya, melakukan 20,6 tes sehari per 1.000 penduduk saat 2021 berakhir.

“Lonjakan kasus baru dapat menghantam Meksiko lebih keras daripada beberapa negara karena memiliki tingkat vaksinasi yang lebih rendah daripada Amerika Serikat dan sebagian besar Eropa,” kata para ahli kesehatan.

Secara nasional, hanya 56% dari populasi yang divaksinasi lengkap, dibandingkan dengan 62% di Amerika Serikat dan 81% di Spanyol. Tetapi orang-orang Meksiko telah siap menerima vaksin, dan 95% penduduk dewasa Mexico City telah divaksinasi sepenuhnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com