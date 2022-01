Mata-matai Pengguna, Google dan Facebook Didenda Rp 3,39 Triliun

Sabtu, 8 Januari 2022 | 22:05 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Paris, Beritasatu.com- Google dan Facebook didenda Rp 3,39 triliun oleh regulator Prancis karena memata-matai para penggunanya. Seperti dilaporkan RT, Kamis (6/1/2022), pengawas privasi Prancis menuduh raksasa teknologi mempersulit pengguna untuk memilih keluar dari pelacakan aktivitas mereka.

Regulator privasi daring Prancis telah memerintahkan Google dan Facebook untuk membayar sekitar 210 juta euro (US$ 237 juta atau Rp 3,39 triliun) di antara mereka, mendenda perusahaan karena penggunaan 'cookie' pelacakan data yang dipertanyakan di situs mereka.

Komisi Nasional Prancis untuk Informatika dan Kebebasan (CNIL) mengumumkan langkah tersebut dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, mengatakan Google akan membayar 150 juta euro (US$ 169,5 juta atau Rp 2,42 triliun) dan Facebook 60 juta euro (US$ 67,8 juta atau Rp 970 miliar) dalam jangka waktu tiga bulan. , atau menghadapi denda tambahan sebesar 100.000 euro (US$ 113.000 atau sekitar Rp 1,6 juta) per hari.

BACA JUGA Tuding Langgar UU Persaingan, Turki Denda Google Senilai Rp 532 Miliar

Komisi tersebut menyatakan cara perusahaan menggunakan 'cookies' (sejumlah kecil data yang dihasilkan saat pengguna menelusuri situs web yang dapat digunakan untuk melacak aktivitas pengguna) “memengaruhi kebebasan persetujuan”. Facebook dan Google mempermudah pengguna internet untuk mengotorisasi pelacakan data itu daripada menolaknya.

“Ketika Anda menerima cookies, itu dilakukan hanya dalam satu klik,” kata Karin Kiefer, yang memimpin tim perlindungan data dan sanksi komisi tersebut. “Menolak cookies harus semudah menerimanya.”

Pengawas menambahkan bahwa praktik-praktik itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Prancis, dan memerintahkan perusahaan untuk “memberikan pengguna internet yang berlokasi di Prancis sarana untuk menolak cookies sesederhana cara yang ada untuk menerimanya, untuk menjamin kebebasan persetujuan mereka.

BACA JUGA Google Investasi Rp 10,5 Triliun di Australia

Baik Google dan Facebook mengeluarkan pernyataan yang berjanji untuk bekerja sama dengan otoritas Prancis untuk menyelesaikannyamasalah ini. Meskipun demikian, Facebook bersikeras bahwa "kendali persetujuan cookies memberi orang kontrol yang lebih besar atas data mereka," dan membantah masalah persetujuan yang diangkat oleh CNIL.

Google juga berargumen bahwa orang-orang mempercayai Google untuk menghormati hak privasi mereka dan menjaga mereka tetap aman. Namun Google tetap menyatakan akan melakukan perubahan lebih lanjut untuk mematuhi perintah tersebut.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com