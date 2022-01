Kebakaran Apartemen di New York, 19 Orang Tewas

Senin, 10 Januari 2022 | 08:28 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Seorang wanita mengambil gambar di dekat lokasi kebakaran fatal satu gedung apartemen di Bronx, New York, AS, Minggu 9 Januari 2022. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com- Sejumlah 19 orang tewas, termasuk sembilan anak-anak, dan puluhan orang lainnya terluka akibat kebakaran gedung apartemen di wilayah The Bronx, New York City, Amerika Serikat pada Minggu (9/1/2022).

Wali kota New York City Eric Adams membenarkan bahwa 19 orang tewas akibat kebakaran yang terjadi sekitar pukul 11 pagi di sebuah gedung apartemen 19 lantai.

Sebelumnya pada Minggu, para pejabat mengatakan bahwa 32 orang telah dirawat di rumah sakit dengan cedera yang mengancam jiwa dan sekitar 60 orang terluka secara total.

“Saat ini, kami memiliki 19 orang yang dipastikan tewas dan kami memiliki beberapa lagi yang berada dalam kondisi kritis,” kata Adams saat wawancara dengan CNN.

Sementara New York Times melaporkan sembilan dari korban tewas adalah anak-anak.

Sekitar 200 petugas pemadam kebakaran membantu memadamkan api. Penyebabnya tidak segera diketahui, komisaris pemadam kebakaran kota Daniel Nigro mengatakan kepada wartawan pada jumpa pers Minggu.

“Anggota menemukan korban di setiap lantai di tangga dan membawa mereka keluar karena serangan jantung dan pernapasan,” katanya.

Nigro mengatakan asap telah menyebar ke setiap lantai gedung, kemungkinan karena pintu apartemen tempat awalnya dibiarkan terbuka, dan para korban menderita menghirup asap yang signifikan.

Sumber: BeritaSatu.com