Arab Saudi Akan Kehabisan Stok Rudal Pencegat

Riyadh, Beritasatu.com- Arab Saudi dapat kehabisan rudal pencegat untuk sistem pertahanan udara Patriot buatan AS dalam beberapa bulan. Seperti dilaporkan Al Jazeera, Minggu (9/1/2022), seorang pejabat senior AS yang dikutip oleh surat kabar Financial Times (FT), mendorong Riyadh untuk meminta bantuan kepada sekutu regional untuk mengisi kembali persediaan rudal tersebut.

“Ini situasi yang mendesak,” kata pejabat Amerika itu, seraya menambahkan Washington mendukung langkah-langkah untuk mendapatkan rudal dari negara-negara Telukketika pemberontak Houthi Yaman meningkatkan serangan lintas perbatasan di kerajaan itu.

“Ada tempat lain di Teluk yang bisa mereka dapatkan, dan kami sedang berusaha untuk itu. Ini mungkin alternatif yang lebih cepat [untuk penjualan senjata AS],” kata pejabat itu.

Dua orang yang diberi pengarahan tentang pembicaraan antara Arab Saudi dan tetangganya mengonfirmasi kepada FT bahwa Riyadh telah membuat permintaan seperti itu.

“Ada kekurangan rudal pencegat. Arab Saudi telah meminta pinjaman kepada negara tetangga, tetapi tidak banyak yang bisa didapat, ”kata salah satu orang kepada publikasi tersebut.

Orang kedua mengatakan kepada FT bahwa Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman mengisyaratkan masalah ini selama pertemuan puncak Dewan Kerja sama Teluk (GCC) di Riyadh pada bulan Desember dan kerajaan kemudian menghubungi negara-negara di kawasan itu secara langsung.

“Tidak jelas apakah tetangga Arab Saudi dapat memasoknya dengan amunisi,” kata laporan itu.

Seorang pejabat AS ketiga mengatakan pemberontak Houthi, yang bersekutu dengan Iran dan mengendalikan Yaman utara, meningkatkan serangan ke kerajaan Saudi tahun lalu. Houthi meluncurkan 375 serangan lintas perbatasan terhadap Arab Saudi, banyak di antaranya ditujukan pada infrastruktur minyak, bandara, dan kota.

“Menanggapi serangan tersebut menggunakan pencegat semacam itu berarti mereka akan lebih cepat kehabisan amunisi dari yang mereka perkirakan sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang harus kita tangani dan jawabannya bukan hanya lebih banyak pencegat, tetapi jawaban untuk itu pada akhirnya adalah solusi diplomatik untuk krisis di Yaman,” kata pejabat itu kepada FT.

Situasi tersebut merupakan ujian terbaru untuk hubungan AS-Saudi, yang ingin dibentuk kembali oleh pemerintahan Presiden Joe Biden sehubungan dengan pembunuhan jurnalis pembangkang Saudi Jamal Khashoggi pada Oktober 2018 oleh agen Saudi di Istanbul.

Pada Februari tahun lalu, Biden mengatakan akan mengakhiri dukungan AS untuk “operasi ofensif” Arab Saudi di Yaman, termasuk “penjualan senjata yang relevan”.

Tetapi beberapa bulan kemudian, pemerintahan Biden menyetujui penjualan rudal udara-ke-udara senilai US$ 650 juta (sekitar Rp 9,3 triliun) ke kerajaan.

