Khawatir Jadi Perdebatan, Ilmuwan Barat Sebenarnya Yakin Covid-19 Bocor dari Lab

Rabu, 12 Januari 2022 | 10:02 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

London, Beritasatu.com – Sebuah email hampir dua tahun lalu yang diperlihatkan ke publik menunjukkan, bahwa ilmuwan terkemuka Inggris dan AS meyakini kalau virus corona yang menyebabkan Covid-19 tidak sengaja bocor dari laboratorium di Wuhan. Namun dalam keterangannya, mereka mengaku khawatir, kalau perdebatan lebih lanjut asal-usul virus mematikan tersebut lebih lanjut akan membahayakan sains (ilmu pengetahuan) di Tiongkok.

Email dari Sir Jeremy Farrar, direktur Wellcome Trust, pada 2 Februari 2020 mengatakan,"penjelasan yang mungkin" adalah bahwa Covid-19 telah berevolusi dengan cepat dari virus mirip SARS di dalam jaringan manusia di laboratorium dengan keamanan rendah.

Email tersebut, kepada Dr Anthony Fauci dan Dr Francis Collins dari Institut Kesehatan Nasional (NIH) AS mengatakan, bahwa evolusi semacam itu mungkin telah "secara tidak sengaja menciptakan virus yang siap untuk transmisi cepat antar-manusia".

Tetapi seorang ilmuwan terkemuka mengatakan kepada Sir Jeremy bahwa "debat lebih lanjut akan merugikan sains secara umum dan sains di Tiongkok pada khususnya". Dr Collins, mantan direktur Institut Kesehatan Nasional AS, memperingatkan hal itu dapat merusak “harmoni internasional”.

Viscount Ridley, salah satu penulis Viral: the search for the origin of Covid, mengatakan: “Email-email ini menunjukkan kurangnya keterbukaan dan transparansi di antara para ilmuwan Barat yang tampaknya lebih tertarik untuk menutup hipotesis yang mereka pikir sangat masuk akal, karena alasan politik.”

Dalam email tersebut, Sir Jeremy mengatakan, ilmuwan lain juga percaya bahwa virus tersebut tidak mungkin berevolusi secara alami. Salah satu ilmuwan tersebut adalah Profesor Mike Farzan, dari Scripps Research, ahli yang menemukan bagaimana virus SARS asli mengikat sel manusia.

Para ilmuwan sangat prihatin dengan bagian dari Covid-19 yang disebut situs pembelahan furin, bagian dari protein lonjakan yang membantunya memasuki sel dan membuatnya sangat menular ke manusia.

Meringkas kekhawatiran Profesor Farzan dalam email, Sir Jeremy mengatakan, dia terganggu oleh situs furin dan memiliki waktu yang sulit (untuk) menjelaskan itu sebagai peristiwa di luar lab, meskipun ada kemungkinan cara di alam tetapi sangat tidak mungkin.

“Saya pikir ini menjadi pertanyaan tentang bagaimana Anda menggabungkan semua ini, apakah Anda percaya pada rangkaian kebetulan ini, apa yang Anda ketahui tentang lab di Wuhan, seberapa banyak yang bisa terjadi di alam, pelepasan yang tidak disengaja atau peristiwa alam? Saya 70:30 atau 60:40.”

Email pada tanggal 4 Februari menunjukkan, Sir Jeremy telah merevisi perkiraannya tentang kebocoran laboratorium menjadi 50:50, sementara Profesor Eddie Holmes, dari University of Sydney, memberikan perkiraan 60:40 yang mendukung pelepasan yang tidak disengaja.

Email tersebut juga menunjukkan bahwa Bob Garry, dari University of Texas, tidak yakin bahwa Covid-19 muncul secara alami.

"Saya tidak tahu bagaimana ini bisa dicapai secara alami," katanya.

Profesor Andrew Rambaut, dari Universitas Edinburgh juga mengatakan, bahwa situs pembelahan furin sebagai hal yang tidak biasa.

Dia menambahkan, “Saya pikir satu-satunya orang dengan informasi yang cukup atau akses ke sampel untuk mengatasinya adalah tim yang bekerja di Wuhan."

Email dikirim sebagai tanggapan atas telekonferensi antara 12 ilmuwan termasuk Sir Patrick Vallance, kepala penasihat ilmiah Pemerintah, pada 1 Februari.

Email tersebut menunjukkan bahwa pada 2 Februari 2020, para ilmuwan telah mencoba untuk menghentikan perdebatan mengenai teori kebocoran laboratorium.

Sebuah email dari Dr Ron Fouchier kepada Sir Jeremy mengatakan. "Perdebatan lebih lanjut tentang tuduhan semacam itu akan secara tidak perlu mengalihkan perhatian para peneliti top dari tugas aktif mereka dan merugikan sains secara umum dan sains di Tiongkok pada khususnya."

Sumber: The Telegraph