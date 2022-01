PAHO: Omicron Terdeteksi di Hampir Semua Negara Amerika

Kamis, 13 Januari 2022 | 23:34 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Organisasi Kesehatan Amerika (PAHO) menyatakan Omicron terdeteksi di hampir setiap negara di wilayah Amerika. Seperti dilaporkan Al Jazeera, Rabu (12/1/20221), virus ini menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah selama musim liburan dan menantang sistem kesehatan yang sudah tegang.

“Didorong oleh penyebaran cepat varian Covid-19 Omicron, infeksi baru telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh Amerika,” kata Organisasi Kesehatan Pan Amerika, menggandakan kasus selama seminggu terakhir.

Saat jumpa pers reguler pada Rabu (12/1), Direktur PAHO Carissa Etienne mengatakan kasus di seluruh Amerika naik menjadi 6,1 juta pada 8 Januari, dari 3,4 juta kasus pada 1 Januari.

“Infeksi meningkat di setiap sudut wilayah Amerika, dan sekali lagi, sistem kesehatan kita ditantang karena kunjungan ruang gawat darurat dan rawat inap meningkat,” kata Etienne.

Data baru datang ketika negara-negara di seluruh dunia melihat rekor peningkatan tinggi dalam kasus Covid-19 dan tingkat rawat inap, didorong oleh penyebaran cepat varian Omicron – memberi tekanan pada sistem kesehatan yang sudah tegang.

Etienne mengatakan varian Omicron telah terdeteksi di 35 negara di Amerika – hampir setiap negara di kawasan ini – dan diharapkan segera menjadi varian yang paling dominan.

"Bolivia, Ekuador, Peru dan Brasil telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam kasus baru," katanya, sementara di Argentina dan Paraguay infeksi Covid-19 telah meningkat hampir 300% selama seminggu terakhir.

Amerika Serikat, kata PAHO, melaporkan sebagian besar kasus baru, dengan negara bagian di wilayah Timur dan Barat Tengah mengalami lonjakan paling cepat.

Saat jumpa pers reguler pada Rabu Rochelle Walensky, direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) mengatakan saat ini AS melaporkan rata-rata lebih dari 750.000 kasus per hari, meningkat 47 % dari minggu lalu.

Penerimaan pasien di rumah sakit, sekitar 19.800 per hari, meningkat 33% dari minggu lalu, sementara kematian harian sekitar 1.600 per hari, naik 40% dari minggu sebelumnya.

“Risiko rawat inap tetap rendah, terutama di antara orang-orang yang mengetahui vaksin Covid-19 mereka. Namun, peningkatan mengejutkan dalam kasus lebih dari satu juta kasus baru setiap hari telah menyebabkan jumlah total rawat inap yang tinggi,” kata Walensky.

Sumber: BeritaSatu.com