Covid-19 di AS, 1.000 Petugas Militer Dikerahkan Bantu RS yang Kewalahan

Jumat, 14 Januari 2022 | 11:45 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Seorang pasien Covid-19 dipindahkan para perawat di salah satu rumah sakit AS. (Foto: AFP)

Washington, Beritasatu.com – Pihak Gedung Putih pada Kamis (13/1/2022) mengumumkan, sebanyak 1.000 petugas kesehatan militer akan dikerahkan ke enam negara bagian AS untuk membantu rumah sakit yang kewalahan oleh lonjakan kasus Covid-19 terkait Omicron.

Tim yang terdiri dari tujuh hingga 25 dokter, perawat, dan personel militer akan mulai tiba di Michigan, New Jersey, New Mexico, New York, Ohio, dan Rhode Island pekan depan untuk mendukung kerja di ruang gawat darurat dan memungkinkan staf rumah sakit melanjutkan perawatan lainnya, sebuah kata pejabat Gedung Putih.

Presiden AS Joe Biden dijadwalkan, untuk membahas tanggapan Covid-19 pemerintahannya bersama dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Administrator Badan Manajemen Darurat Federal Deanne Criswell.

Criswell menambahkan, negara bagian lain juga kemungkinan akan membutuhkan bala bantuan militer dan dokter dan perawat federal lainnya untuk membantu mengatasi Covid-19 dan perawatan lain ketika gelombang Omicron menyerang negara itu.

Pemerintahan Biden telah mengerahkan tim federal sejak Juli untuk mengatasi lonjakan varian Delta Covid-19.

Pada bulan Desember, Biden mengarahkan Lloyd Austin untuk menyiapkan 1.000 pasukan medis lainnya dan mengirim lebih dari 100 personel medis federal ke Arizona, Indiana, Michigan, New Hampshire, Vermont, dan Wisconsin.

Rawat inap Covid-19 AS mencapai rekor tertinggi minggu ini setelah terus meningkat sejak akhir Desember, menurut penghitungan Reuters, sementara Omicron menyalip Delta sebagai varian dominan.

Ada 133.871 orang dirawat di rumah sakit dengan Covid-19 di Amerika Serikat rata-rata selama seminggu terakhir.

Peningkatan tersebut telah membebani sistem kesehatan dan memaksa beberapa negara bagian untuk menunda operasi elektif. Omicron tidak hanya meningkatkan beban kasus tetapi juga mengesampingkan staf yang terkena infeksi Covid-19.

Hingga saat ini, 847.664 orang telah meninggal karena Covid-19 di AS, dengan sebanyak 63.268.225 total kasus yang dilaporkan saat pandemi telah memasuki tahun ketiga.

.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNA/Reuters