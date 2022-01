AS Kucurkan Rp 9,83 Triliun untuk Pengungsi Afghanistan di Pangkalan Militer

Sabtu, 15 Januari 2022 | 13:43 WIB

Orang-orang Afghanistan duduk di dalam pesawat militer AS untuk meninggalkan Afghanistan, di bandara militer di Kabul pada 19 Agustus 2021 setelah militer Taliban mengambil alih Afghanistan. (Foto: AFP)

Washington, Beritasatu.com- Total biaya militer Amerika Serikat (AS) untuk menampung puluhan ribu pengungsi Afghanistan di pangkalan militer telah mencapai US$ 688 juta (Rp 9,83 triliun). Seperti dilaporkan Military.com, Kamis (13/1/2022), angka terbaru untuk desa-desa pengungsi yang didirikan di delapan pangkalan dari Agustus hingga pertengahan Desember.

Menurut departemen, biaya pasti akan meningkat karena sekitar 19.500 warga Afghanistan tetap berada di instalasi menunggu pemukiman kembali permanen.

Lebih dari 76.000 pengungsi tiba di AS sebagai bagian dari Operasi Penyelamatan Sekutu terjadi ketika Kabul jatuh ke tangan Taliban dan militer mengakhiri kampanye 20 tahun di Afghanistan yang dilanda perang.

Banyak pengungsi bekerja dengan pasukan AS, dan militer AS melakukan salah satu pengangkutan udara terbesar dalam sejarah untuk membawa mereka ke tempat yang aman.

Biaya tersebut sangat kecil dibandingkan dengan anggaran pertahanan US$ 741 miliar (Rp 10.596 triliun) tahun 2022. Kongres telah meloloskan US$ 13,3 miliar (Rp 190 triliun) dalam pendanaan untuk upaya pemukiman kembali, yang mendukung Pentagon serta Departemen Keamanan Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.

Tetapi dinas militer juga menghadapi krisis anggaran yang akan datang. Kongres belum menyetujui undang-undang pengeluaran untuk tahun fiskal saat ini, yang dimulai pada bulan September.

Militer AS mungkin akan mendanai seluruh sisa tahun ini setelah serangkaian tindakan sementara memisahkan Demokrat dan Republik. Kebuntuan anggaran harus diselesaikan bulan depan, ketika pendanaan jangka pendek saat ini berakhir.Biaya itu juga membuat gusar beberapa anggota Partai Republik di Kongres.

Senator James Lankford menentang pendanaan yang disetujui. Dia mengatakan dana itu lebih dari seluruh anggaran negara bagian asalnya, yang memiliki lebih dari 4 juta penduduk.

Warga Afghanistan tetap berada di lima pangkalan AS. Jumlah yang dilaporkan oleh DHS di Pangkalan Bersama McGuire-Dix-Lakehurst, New Jersey, adalah 9.700; Fort McCoy, Wisconsin, 4.400; Benteng Pickett, Virginia, 2.700; Kamp Atterbury, Indiana, 1.100; dan Pangkalan Angkatan Udara Holloman, New Mexico, 1.600.

Sementara itu, tiga pangkalan telah menyelesaikan misi yang menampung pria, wanita, dan anak-anak Afghanistan. Pangkalan Korps Marinir Quantico di Virginia menampung dan membantu memukimkan kembali 3.755 warga Afghanistan.

