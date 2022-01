35 Juta Keluarga AS Hadapi Pukulan Finansial

Minggu, 16 Januari 2022 | 13:28 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Para penumpang naik Kereta Bawah Tanah Kota New York, AS, pada Kamis (5/11/2020), karena pandemi Covid-19 berlanjut di seluruh dunia. (Foto: AFP)

Washington, Beritasatu.com- Lebih dari 35 juta keluarga Amerika Serikat (AS) menghadapi pukulan finansial setelah tunjangan pandemi berakhir. Seperti dilaporkan RT, Sabtu (15/1/2022), rumah tangga AS harus membuat pilihan sulit karena tunjangan bulanan dari pemerintah sudah berakhir pada Desember 2021.

Tunjangan bulanan yang diperkenalkan oleh pemerintah AS pada tahun 2021 di tengah lonjakan tajam dalam biaya hidup dan penyebaran Covid-19 yang berkelanjutan mengalami pembayaran terakhirnya pada Desember, membuat jutaan keluarga Amerika berada dalam kesulitan.

Akhir pekan ini, AS menandai pertama kalinya dalam enam bulan bahwa keluarga di seluruh Amerika tidak akan mendapatkan pembayaran bulanan dari program kredit pajak anak federal.

Undang-undang tersebut memberi orang tua tunjangan berpenghasilan rendah dan menengah hingga US$ 3.000 (sekitar Rp 42,9 juta) untuk setiap anak berusia enam hingga 17 tahun, dan US$ 3.600 (Rp 51,4 juta) untuk setiap anak di bawah usia enam tahun.

Pembayaran tunjangan berbasis pendapatan dan mulai dihapuskan untuk individu yang berpenghasilan lebih dari US$ 75.000 (Rp 1,07 miliar) dan pasangan menikah yang berpenghasilan lebih dari US$ 150.000 (Rp 2,14 miliar). Paruh pertama disampaikan dalam pembayaran bulanan dari Juli hingga Desember.

Kredit pajak anak bulanan, senilai hingga US$ 300 (sekitar Rp 4,29 juta) per anak per bulan, kedaluwarsa setelah Kongres gagal memperbaruinya dengan rencana pengeluaran sosial Presiden Joe Biden yang dikenal sebagai Build Back Better Act. Perundang-undangan terhenti di Senat.

Menurut Internal Revenue Service (IRS), sekitar 36 juta keluarga, atau sekitar 60 juta anak, menerima pembayaran setiap bulan.

Seperti dikutip oleh Fox Business, sekitar 10 juta anak saat ini berisiko jatuh di bawah garis kemiskinan tanpa kredit pajak yang ditingkatkan, menurut data yang diberikan oleh Pusat Prioritas Anggaran dan Kebijakan.

Pihak berwenang AS berjanji bahwa manfaatnya akan diperbarui untuk tahun-tahun mendatang. Namun, orang tua bisa menunggu berbulan-bulan untuk pembayaran berikutnya tiba dengan Kongres menemui jalan buntu.

“Ini menghancurkan keluarga. Gangguan ini menciptakan situasi kacau, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Banyak keluarga yang mengandalkannya sebagai bagian besar dari bagaimana mereka memenuhi kebutuhan,” kata Bruce Lesley, presiden First Focus on Children, kepada Bloomberg.

Sumber: BeritaSatu.com