Di Bawah Taliban, Angkatan Udara Afghanistan Runtuh

Kabul, Beritasatu.com- Angkatan udara Afghanistan akan runtuh tanpa bantuan, pelatihan, dan pemeliharaan penting dari militer Amerika Serikat (AS). Seperti dilaporkan AP, Selasa (18/1/2022), hal itu terungkap dalam laporan Inspektur Jenderal Khusus untuk Rekonstruksi Afghanistan John Sopko, yang diserahkan ke Departemen Pertahanan AS pada Januari 2021.

Laporan menyebut angkatan udara Afghanistan tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup setelah penarikan AS. Secara khusus, laporan tersebut menunjukkan kegagalan AS untuk melatih staf pendukung Afghanistan, membuat angkatan udara tidak dapat mempertahankan pesawatnya tanpa kontraktor Amerika.

Dukungan udara AS kepada pasukan pemerintah adalah kunci dalam perang 20 tahun melawan gerilyawan Taliban. Penarikan mundur pasukan AS bersama dengan ketidakmampuan angkatan udara Afghanistan untuk mengisi kekosongan menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada kemenangan besar Taliban saat Amerika mundur.

Kepada The Associated Press pada Senin, Kantor inspektur jenderal mengatakan bahwa laporan SIGAR jarang diklasifikasikan tetapi ketika itu, versi yang tidak diklasifikasikan dikeluarkan oleh Pentagon dalam waktu kurang dari dua bulan.

Kantor tersebut mengatakan tidak tahu mengapa Departemen Pertahanan membutuhkan waktu lebih dari setahun sebelum mendeklasifikasi laporan khusus ini, atau mengapa baru melakukannya sekarang, lima bulan setelah Taliban mengambil alih kekuasaan.

SIGAR telah melacak dan mendokumentasikan pengeluaran dan kemajuan Washington di Afghanistan sejak kantor tersebut didirikan pada tahun 2008. SIGAR telah merilis laporan berturut-turut yang mendokumentasikan korupsi, kegagalan dan kelemahan kepemimpinan Afghanistan dan AS dalam tentara Afghanistan, menawarkan rekomendasi letak untuk meningkatkan.

Sejak invasi pimpinan AS tahun 2001 yang menggulingkan Taliban dan selama perang panjang yang terjadi kemudian, Washington menghabiskan lebih dari US$ 145 miliar (Rp 2.088 triliun) untuk rekonstruksi di Afghanistan dan hampir $1 triliun untuk keterlibatan militernya. Miliaran dana dikucurkan untuk membangun kekuatan militer Afghanistan.

Biden mengumumkan pada bulan April bahwa 2.500-3.500 tentara AS terakhir akan pergi bersama dengan 7.500 tentara NATO, menyusul kesepakatan yang dicapai dengan Taliban oleh pemerintahan Trump. Pengumuman itu memulai keruntuhan cepat pasukan pertahanan Afghanistan.

Taliban memasuki Kabul pada 15 Agustus setelah Presiden Ashraf Ghani yang didukung AS melarikan diri dari ibu kota. Pada akhir Agustus, AS menyelesaikan keberangkatannya yang kacau dan evakuasi puluhan ribu warga Afghanistan.

Kepergian AS ditandai dengan gambar para pemuda yang berpegangan pada pesawat AS yang akan berangkat untuk mencari peluang untuk tinggal di AS dan melarikan diri dari pemerintahan Taliban yang keras dan membatasi.

Selama bulan-bulan sebelumnya, para pejabat Afghanistan telah memperingatkan bahwa angkatan udara tidak dapat berdiri sendiri. Ata Mohammed Noor, seorang panglima perang yang kuat di Afghanistan utara yang merupakan sekutu penting AS dalam kekalahan Taliban tahun 2001, mengatakan armada itu digunakan secara berlebihan dan kurang terawat.

“Sebagian besar pesawat sudah kembali ke darat. Banyak pesawat tidak bisa terbang dan kebanyakan dari mereka kehabisan amunisi,” katanya.

