Jokowi Ajak Pemimpin Ekonomi Dunia Berkontribusi Pada Presidensi G-20

Bogor, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para pemimpin ekonomi dunia berkontribusi pada Presidensi G-20 Indonesia untuk memastikan pemulihan ekonomi global yang lebih kuat, lebih inklusif, dan terciptanya kerja sama di berbagai lini.

“Saya mengundang semua pemimpin ekonomi dunia untuk berkontribusi pada Presidency G-20 untuk memastikan pemulihan global yang lebih kuat, yang lebih inklusif, dan kerja sama tidak hanya antar pemerintah, not only G-to-G, but also G-to-B all even B-to-B,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato khusus pada World Economic Forum (WEF) 2022 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (20/1/2022).

Pada acara yang dibuka Ketua Eksekutif WEF Klaus Schwab itu, Presiden Jokowi didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Kepala Negara mengungkapkan bahwa Presidency G-20 Indonesia selain akan menjadi ajang pertemuan yang penting untuk memperkuat kerja sama Indonesia dengan kalangan pelaku ekonomi dunia, juga interaksi dengan pelaku ekonomi akan lebih diintensifkan selama Presidency Indonesia.

“Presidensi G-20 Indonesia harus memberikan data konkret bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Manfaatnya juga harus dirasakan bagi masyarakat luas. Kita ingin memanfaatkan kerja sama G-20 untuk meningkatkan perdagangan, meningkatkan industrialisasi, dan meningkatkan penguasaan teknologi di Indonesia dan dunia,” jelas Presiden Jokowi.

Ia berharap para pelaku ekonomi memiliki pemikiran dan penawaran konkret yang dapat diajukan untuk menjadi bagian dari capaian konkret KTT G-20.

“Dalam kaitan inilah, secara back to back dengan KTT G-20, Indonesia akan menyelenggarakan web round table on downstream industries, Bloomberg CEO Forum, dan Digital Transformation Expo,” kata Presiden Jokowi.

