Boeing Investasikan Rp 6,5 T untuk Bisnis Taksi Udara

Rabu, 26 Januari 2022 | 06:47 WIB

Oleh : Grace Eldora Sinaga / JAS

New York, Beritasatu.com – Perusahaan manufaktur pesawat Boeing telah menginvestasikan US$ 450 juta atau setara Rp 6,5 triliun di Wisk, sebuah bisnis taksi udara di Silicon Valley. Pihaknya bercita-cita untuk mengembangkan pesawat pengangkut penumpang pertama yang seluruhnya menggunakan listrik, yang dapat disertifikasi di Amerika Serikat (AS).

Taksi listrik terbang dipandang sebagai salah satu solusi bebas emisi yang menjanjikan, untuk mengatasi kemacetan perkotaan. Namun, penekanan Wisk yang berbasis di Mountain View, California pada mesin otomatis diperkirakan akan mendorong kembali kerangka waktu pengembangannya dibandingkan dengan beberapa konsep saingan.

Kepala Strategi Boeing Marc Allen mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mesin otomatis adalah kunci untuk membuka skala. "(Yang berarti bahwa) langsung ke (mesin) otonomi adalah prinsip inti yang pertama," tuturnya, Selasa (25/1).

BACA JUGA Bos Airbus dan Boeing Minta AS Tunda 5G karena Ganggu Penerbangan

Pada 2019 Boeing bergabung dengan usaha tersebut, yang juga didukung oleh Kitty Hawk Corporation. Perusahaan ini didirikan oleh salah satu pendiri Google, Larry Page. Boeing belum mengungkapkan ukuran pendanaan di putaran pertama.

Beberapa perusahaan lain di bidang taksi terbang telah membayangkan taksi udara yang diuji coba sebagai langkah pertama menuju layanan otomatis.

Wisk belum merilis jadwal komersialisasi, tetapi memperkirakan sekitar 14 juta penerbangan tahunan melayani lebih dari 40 juta orang dalam lima tahun sertifikasi.

"Kami menyadari bahwa pendekatan pertama kami yang terbang sendiri berarti bahwa kami tidak akan menjadi yang pertama ke pasar," kata juru bicara Wisk, Selasa.

BACA JUGA Boeing Kirim Pesawat P-8A Poseidon ke Norwegia

"Kami setuju dengan itu. Namun, kemajuan kami hingga saat ini dan kepemimpinan kami dalam penerbangan otonom berarti bahwa kami akan menjadi yang pertama memasarkan taksi udara listrik yang sepenuhnya otonom, terukur, dan dapat diakses," jelasnya.

Pengumuman ini mengikuti daftar saham publik sejumlah perusahaan lain di ruang taksi terbang, termasuk Vertical Aerospace dan Joby Aviation.

Joby Aviation sempat mengungkapkan keinginan memenangkan sertifikasi AS tepat waktu, untuk meluncurkan layanan komersial pada 2024 dengan taksi yang dikemudikan.

BACA JUGA Tiongkok Puji Perubahan Desain Boeing 737 MAX

Boeing mengirimkan lebih dari dua kali lebih banyak pesawat komersial pada 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Tetapi hasilnya masih tertinggal dari saingan beratnya Airbus dalam tolok ukur industri yang diawasi ketat, menurut angka resmi.

Raksasa penerbangan AS, yang diuntungkan dari kembalinya jet 737 MAX di sebagian besar pasar terkemuka, mengirimkan 340 pesawat tahun lalu atau naik dari 157 pada 2020.

Tetapi tingkat itu masih di bawah pengiriman Airbus 611 pada 2021. Pengiriman terkait dengan pendapatan perusahaan dipantau secara ketat oleh investor.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: AFP