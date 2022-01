Dubes RI untuk Bulgaria Kunjungi Pabrik Elektronik dan Sistem Komunikasi

Rabu, 26 Januari 2022 | 19:40 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Sofia, Beritasatu.com- Dubes RI untuk Bulgaria, Albania, dan Makedonia Utara, Iwan Bogananta mengunjungi pabrik pengembangan elektronik dan sistem komunikasi di Bulgaria, pada Selasa (25/1/2022). Pabrik yang dibangun di atas tanah seluas 20.000 m2 itu dikelola dalam satu group dengan tiga perusahaan Acom Ltd, Volacom Ltd, dan Milara Ltd.

Dalam pertemuan tersebut, Dubes Iwan bertemu langsung dengan CEO sekaligus pemilik perusahaan, Vasil Vassilev dan CCO, Ivo Mishev.

Vasil menjelaskan bahwa perusahaannya telah berdiri sejak 30 tahun lalu, tepatnya pada 1988, bermula dengan kecintaannya dengan audio system dan mencoba membangun perangkat audio serta mengembangkan produksi elektronik hardware dengan bahan baku menggunakan baja, titanium, kovar, tembaga, almunium, dan plastik.

Selanjutnya pada 1998, perusahaan dengan menggunakan merek Acom berhasil memperkenalkan the automatic Acom 2000A, generasi baru dari HF amplifier, yang memiliki rekam jejak dengan kinerja serta keandalan, menjadi perlengkapan pilihan untuk DXpeditions, DXing dan kontes.

“Sistem kontrol burung untuk runway landasan milik kami lahir dari kolobarosi pakar engineering melalui proyek penelitian dan pengembangan produk grup perusahaan Volacom dan Acom. Selama 30 tahun terakhir, produk grup kami dengan bangga melayani lebih dari 110 negara melalui jaringan dealer di 80 lokasi di seluruh dunia,” kata Vasil Vassilev.

Dubes RI, dalam pertemuan tersebut sangat mengapresiasi dan menyambut baik atas undangan group perusahaan, dan akan membuka ruang pasar produk Acom dan Volacom untuk dikembangkan di Indonesia.

“Indonesia sangat terbuka untuk pihak luar dalam berinvestasi dan apalagi raw material yang digunakan seperti baja, kovar, tembaga, almunium sources sangat banyak di Indonesia. Saat ini, pemerintah Indonesia sedang mengajak para pelaku usaha pengelolaan bahan tambang tersebut untuk tidak diekspor sebagai bahan mentah, akan tetapi untuk dapat diolah menjadi barang jadi yang dapat memiliki daya saing dan berguna untuk masyarakat,” paparnya.

Menurut Iwan, produk teknologi tinggi sangatlah dibutuhkan di Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki hampir 17.000 pulau tersebar dan memiliki beberapa bandara baik beroperasi sebagai komersial dan pangkalan militer, peralatan kontrol runway untuk proteksi burung dan sistem komunikasi pasti sangat diperlukan. Selain itu, Indonesia juga memiliki populasi lebih dari 260 juta jiwa dan merupakan salah satu marketplaces dunia.

Pada akhir pertemuan dan kunjungan, Vasil Vassilev mengajak Dubes Iwan masuk ke dalam ruang audio system rancangannya sendiri. Ruangan itu dibangun lebih kurang selama 5 tahun, dan output suaranya tidak kalah dengan audio system merek-merek besar dunia.

