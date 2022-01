Dari Vaksin Covid-19, Johnson & Johnson Prediksi Raih Omzet Rp 43 Triliun

Rabu, 26 Januari 2022 | 20:32 WIB

New Jersey, Beritasatu.com- Johnson & Johnson memperkirakan omzet lebih dari US$ 3 miliar (sekitar Rp 43 triliun) dalam penjualan vaksin Covid-19 pada tahun ini dalam laporan triwulanan. Seperti dilaporkan CNBC, Selasa (25/1/2022), Johnson & Johnson memproyeksikan bahwa vaksin Covid-nya akan menghasilkan US$ 3 miliar hingga US$ 3,5 miliar dalam penjualan pada tahun 2022.

Pendapatan Johnson & Johnson mencapai sebesar US$ 24,8 miliar (Rp 356 triliun) atau naik 10,4% dibandingkan kuartal yang sama pada tahun 2020, sebagian besar didorong oleh US$ 1,82 miliar (Rp 26 triliun) dalam penjualan global vaksin Covid-nya.

Dalam basis yang tidak disesuaikan, laba kuartal keempat Johnson & Johnson melonjak menjadi US$ 4,74 miliar (Rp 68 triliun), hampir tiga kali lipat dari US$ 1,74 miliar (Rp 25 triliun) yang diperolehnya selama kuartal yang sama tahun sebelumnya. Saham perusahaan pun naik lebih dari 1% pada perdagangan pagi hari.

Kepada CNBC, CFO Joseph Wolk mengatakan bahwa penguatan dolar berdampak negatif pada penjualan sebesar US$150 juta (Rp 2,15 triliun) hingga US$ 200 juta (Rp 2,87 triliun). Kekurangan staf rumah sakit yang disebabkan oleh varian Covid omicron juga menimbulkan ketidakpastian dalam bisnis perangkat medis perusahaan, terutama dengan prosedur elektif.

Menurut Wolk, divisi kesehatan konsumen terkena kendala pasokan bahan baku, kekurangan tenaga kerja di antara produsen pihak ketiga dan biaya transportasi yang lebih tinggi.

"Kami pikir itu berumur pendek. Kami pikir untuk paruh kedua 2022 akan lebih kuat dari paruh pertama, tetapi beberapa dari dinamika ini berlanjut hingga awal tahun ini," kata Wolk kepada Meg Tirrell dari CNBC di "Squawk Box."

Johnson & Johnson melaporkan penjualan US$ 93,77 miliar (Rp 1.347 triliun) pada tahun 2021, meningkat 13,6% dari tahun sebelumnya. Divisi farmasi perusahaan menghasilkan pendapatan US$ 52,08 miliar (Rp 748,6 triliun, meningkat 14,3% dari tahun ke tahun.

Bisnis perangkat medis Johnson & Johnson melaporkan penjualan sebesar US$ 27,06 miliar (Rp 396 triliun) pada tahun 2021, meningkat 17,9% dibandingkan dengan tahun 2020. Bagian kesehatan konsumen membukukan pendapatan US$14,63 miliar, meningkat 4,1%.

