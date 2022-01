Lakukan Perombakan, Unilever Pangkas 1.500 Karyawan Global

Sabtu, 29 Januari 2022 | 13:21 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

London, Beritasatu.com- Unilever memangkas 1.500 karyawan level manajemen di seluruh dunia karena produsen barang konsumsi itu berada di bawah tekanan kuat dari pemegang saham untuk mendorong pertumbuhan. Saat ini, Unilever mempekerjakan 149.000 orang di seluruh dunia.

Seperti dilaporkan JNS, Kamis (27/1/2022), langkah pemutusan hubungan karyawan (PHK) mengikuti keputusan Ben & Jerry untuk memutuskan kontraknya dengan pemegang lisensi Israel. Ben & Jerry menolak untuk berhenti menjual es krim perusahaan di Yudea dan Samaria.

“Pemangkasan karyawan tersebut merupakan pengurangan 15% dalam jumlah manajer senior dan 5% manajer junior. Pekerja pabrik tidak akan terpengaruh,” kata Unilever pada Selasa (25/1).

Unilever, yang memiliki merek terkenal termasuk Ben & Jerry's dan Dove, menyatakan sedang pindah ke struktur yang "lebih sederhana" yang dibagi menjadi lima unit bisnis yakni Kecantikan dan Kesejahteraan, Perawatan Pribadi, Perawatan Rumah, Nutrisi, dan Es Krim.

CEO Alan Jope mengatakan perombakan akan memungkinkan Unilever menjadi lebih responsif terhadap konsumen dan tren saluran dengan akuntabilitas sejernih kristal untuk pengiriman.

"Pertumbuhan tetap menjadi prioritas utama kami dan perubahan ini akan mendukung upaya kami untuk mencapai ini," tambah Jope.

Pemegang saham telah meningkatkan tekanan pada Unilever setelah sahamnya merosot 10% tahun lalu. Saham perusahaan terpukul minggu lalu setelah perusahaan mengungkapkan telah membuat tiga tawaran yang gagal untuk mengakuisisi bisnis perawatan kesehatan konsumen GlaxoSmithKline.

Pada Kamis, Unilever menyatakan perusahaan tidak akan menaikkan US$ 68 miliar (Rp 978 triliun) yang ditolak, dan saham kemudian bangkit kembali.

Fundsmith, salah satu pemegang saham terbesar Unilever, menyebut pengambilalihan yang gagal itu sebagai "pengalaman hampir mati". CEO Fundsmith Terry Smith mengkritik perusahaan lewat surat kepada investor awal bulan ini, dengan alasan perusahaan itu menghargai upaya keberlanjutan yang didorong oleh publisitas atas "dasar-dasar bisnis."

Di sisi lain, negara bagian AS di New York, New Jersey, Florida, Texas, Illinois, Colorado, dan Arizona telah memutuskan untuk menghapus investasi dari dana pensiun mereka di Unilever karena perusahaan tersebut terbukti melanggar undang-undang anti-BDS (Boycott, Divestment, and Sanctions) yang disahkan di negara bagian tersebut.

“Unilever terus melarikan diri dari tanggung jawabnya sebagai perusahaan induk. Daripada mengambil tanggung jawab dan membatalkan boikot, Unilever lebih memilih untuk membenamkan kepalanya di pasir dan mengabaikan fakta bahwa itu sepenuhnya bertanggung jawab atas semua perusahaan yang dimilikinya, termasuk Ben & Jerry’s di seluruh dunia,” sindir Avi Zinger, direktur jenderal Ben & Jerry’s Israel, pemegang lisensi Israel.

