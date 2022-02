Mendadak Viral, Wordle Diakuisisi New York Times

Selasa, 1 Februari 2022 | 16:02 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York Times (Foto: Beritasatu.com/Danung Arifin)

New York Beritasatu.com - Publikasi The New York Times mengakuisisi Wordle, sebuah game online yang mendadak populer. Media yang kerap menjadi acuan media internasional itu memiliki unit game yang mencakup game teka-teki silang dan mengeja, sebagai cara untuk menarik pelanggan baru.

“The Times tetap fokus untuk menjadi media berlangganan penting bagi setiap orang berbahasa Inggris yang ingin memahami dan terlibat dengan dunia. New York Times Games adalah bagian penting dari strategi itu," kata perusahaan itu dalam rilisnya.

Pada akhir kuartal ketiga, perusahaan memiliki sekitar 980.000 pelanggan Game.

Didirikan oleh Josh Wardle pada Oktober 2021, Wordle memberi pemain menebak kata misteri lima huruf setiap hari dalam enam percobaan. Game ini menjadi populer awal bulan Januari, dengan orang-orang membagikan skor mereka dalam bentuk emoji. Hanya 90 orang yang memainkan permainan pada 1 November, menurut Times, lalu naik sekitar 300.000 orang pada pertengahan Januari. Jumlahnya kini mencapai jutaan.

The Times mengatakan dalam rilisnya bahwa mereka mengakuisisi Wordle dengan harga di bawah tujuh digit. Perusahaan mengatakan Wordle akan tetap gratis dimainkan untuk pemain baru dan yang sudah ada. Ia menambahkan bahwa tidak ada perubahan yang akan dilakukan pada gameplay-nya.

Dalam sebuah pernyataan yang diunggah ke media sosial, Wardle menambahkan bahwa dia bekerja dengan perusahaan untuk memastikan skor pengguna tidak dihapus.

Sumber: CNBC.com