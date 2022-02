Hubungan Perdagangan AS-Tiongkok dalam Tahap Sulit

Selasa, 1 Februari 2022 | 20:53 WIB

Oleh : Grace El Dora / LES

Presiden AS Joe Biden bertemu secara virtual dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Ruang Roosevelt Gedung Putih di Washington, DC, 15 November 2021. (Foto: AFP)

Washington, Beritasatu.com - Hubungan perdagangan antara pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berada pada situasi yang sulit. Pejabat tinggi perwakilan dagang AS mengatakan, pemerintahan Presiden AS Joe Biden berkomitmen melindungi ekonomi negara dari dampak negatif kebijakan Tiongkok.

Pejabat Perwakilan Dagang AS Katherine Tai mengatakan, timnya akan terlibat erat dengan pemerintah Tiongkok dalam pembicaraan yang sedang berlangsung. Diskusi tersebut membahas komitmen otoritas Tiongkok untuk membeli barang-barang AS pada kesepakatan yang ditandatangani di bawah kepemimpinan mantan presiden AS Donald Trump.

"Kami berada dalam tahap yang sangat sulit dari hubungan perdagangan ini," kata Tai, Selasa (1/2/2022). Ia mengakui tidak mudah melakukan pembicaraan dengan pemerintah Tiongkok.

Kedua negara menandatangani apa yang disebut perjanjian "fase satu" pada Januari 2020. Saat itu pemerintah Tiongkok berjanji untuk meningkatkan pembelian produk dan jasa AS setidaknya bernilai US$ 200 miliar sepanjang 2020-2021.

Namun di tengah pandemi Covid-19, pihak berwenang Tiongkok gagal mencapai target tersebut.

Tai menyebut hubungan itu sebagai salah satu masalah yang menentukan pekerjaan AS selanjutnya. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah AS telah memulai diskusi langkah pertama dengan Tiongkok mengenai kesepakatan perdagangan, tetapi diskusi tersebut belum membuahkan hasil.

"(Tujuan pemerintah yang lebih luas adalah untuk) mempertahankan ekonomi Amerika, pekerja kami, dan bisnis kami dari dampak negatif (kebijakan Tiongkok yang tidak berorientasi pasar)," katanya kepada National Asian Pacific American Bar Association.

Sumber: AFP