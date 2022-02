AS Akan Tunjuk Qatar sebagai Sekutu Utama Non-NATO

Rabu, 2 Februari 2022 | 07:07 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Presiden AS Joe Biden berpartisipasi dalam pertemuan bilateral dengan Yang Mulia Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Amir Negara Qatar di Kantor Oval Gedung Putih di Washington, DC, pada Senin 31 Januari 2022. (Foto: AFP)

Washington, Beritasatu.com- Amerika Serikat (AS) berencana untuk menunjuk Qatar sebagai sekutu utama non-NATO. Hal itu dikatakan Presiden Joe Biden kepada Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, sebagai langkah yang secara resmi akan meningkatkan kemitraan antara Doha dan Washington.

Seperti dilaporkan Al Jazeera, Senin (31/1/2022), saat pertemuan dengan Sheikh Tamim di Gedung Putih, Biden menyebut Qatar sebagai “teman baik dan mitra yang dapat diandalkan”.

“Saya memberi tahu Kongres bahwa saya akan menunjuk Qatar sebagai sekutu utama non-NATO untuk mencerminkan pentingnya hubungan kita; Saya pikir itu sudah lama tertunda,” kata Biden dari Kantor Oval.

Status itu akan memberi Doha hak istimewa ekonomi dan militer khusus dalam hubungannya dengan Washington.

“Penunjukan Sekutu Utama Non-NATO adalah simbol kuat dari hubungan dekat yang dimiliki Amerika Serikat dengan negara-negara tersebut dan menunjukkan rasa hormat kami yang mendalam atas persahabatan bagi negara-negara di mana itu diperluas,” kata Departemen Luar Negeri dalam lembar fakta.

Qatar akan menjadi negara kedua di kawasan Teluk setelah Kuwait yang menjadi sekutu utama non-NATO AS.

Kunjungan Sheikh Tamim ke Washington adalah lawatan pertama sejak Biden menjabat pada Januari 2021. Kunjungan berlangsung di tengah krisis diplomatik dan militer di Eropa timur, di mana AS khawatir bahwa Rusia mungkin merencanakan invasi ke Ukraina.

Pekan lalu, Gedung Putih menyatakan Biden akan membahas “memastikan stabilitas pasokan energi global” dengan emir Qatar. Selama ini, Qatar adalah salah satu produsen gas alam cair (LNG) terbesar.

Eropa sangat bergantung pada pasokan energi Rusia yang dapat dikenakan sanksi, pemotongan atau gangguan jika Rusia, yang telah mengumpulkan lebih dari 100.000 tentara di perbatasannya dengan Ukraina, memutuskan untuk menyerang negara tetangganya.

Biden mengatakan kemitraan dengan Qatar telah menjadi "pusat" bagi banyak kepentingan vital AS, termasuk bantuan Doha dalam mengevakuasi warga dan sekutu AS selama penarikan kacau Washington dari Afghanistan pada Agustus.

Presiden AS juga mengutip peran Qatar dalam menjaga stabilitas di Gaza dan memberikan “bantuan penyelamatan jiwa” kepada warga Palestina.

Sebelumnya pada Senin, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin juga memuji bantuan Qatar dengan evakuasi Afghanistan.

“Kami tidak dapat mengevakuasi lebih dari 124.000 orang dari Afghanistan tanpa bantuan Anda di Kamp As Sayliyah dan Al Udeid. Anda menyambut dengan tangan terbuka mereka yang meninggalkan Afghanistan untuk menemukan awal yang baru,” kata Austin kepada Sheikh Tamim, menurut pembacaan yang dirilis oleh Pentagon.

Bertepatan dengan kunjungan Sheikh Tamim, Qatar Airways melakukan pemesanan sementara untuk puluhan jet penumpang dengan pabrikan AS, Perusahaan Boeing.

Biden memuji kesepakatan itu, yang katanya bernilai US$ 20 miliar (Rp 287 triliun). “Ini salah satu kesepakatan terbesar yang pernah dimiliki pesawat Boeing, dan itu akan mendukung puluhan ribu pekerjaan AS bergaji bagus di sini di Amerika,” kata presiden AS

Sumber: BeritaSatu.com