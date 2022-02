Maskapai Kenya Airways Tolak Kirim Monyet Percobaan ke AS

Kamis, 3 Februari 2022 | 13:06 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Nairobi, Beritasatu.com- Maskapai Kenya Airways menolak untuk mengirim monyet yang dipakai pada penelitian ilmiah Amerika Serikat (AS). Seperti dilaporkan RT, Rabu (2/2/2022), maskapai beralasan monyet-monyet yang dikirim sebelumnya mati dalam kecelakaan lalu lintas di Pennsylvania.

Pada Selasa lewat email ke Associated Press Allan Kilavuka, CEO Kenya Airways mengonfirmasi bahwa perusahaan tidak akan memperbarui kontrak dengan pengirim setelah berakhir pada Februari.

Pengirim, yang masih belum diketahui identitasnya, telah menugaskan maskapai untuk mengangkut monyet cynomolgus dari Mauritius di Samudra Hindia ke New York.

Pengiriman 100 ekor monyet laboratorium sedang dalam perjalanan ke fasilitas karantina ketika pickup penarik trailer menabrak truk sampah di jalan raya Pennsylvania. Beberapa monyet melarikan diri sebagai hasilnya, yang semuanya kemudian dicatat oleh pihak berwenang setempat. Petugas juga mengumumkan bahwa tiga ekor dari kelompok monyet itu di-eutanasia.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS setempat, yang membantu polisi negara bagian setelah melarikan diri, melaporkan Selasa bahwa monyet-monyet itu dikirim ke fasilitas karantina yang disetujui lembaga.

Namun, agensi tersebut menolak untuk mengungkapkan lokasinya dan mengungkapkan jenis penelitian apa yang akan melibatkan monyet-monyet tersebut.

Monyet Cynomolgus sering digunakan dalam penelitian medis karena DNA mereka mirip dengan manusia. Permintaan besar untuk jenis monyet ini telah ada di AS sejak awal pandemi Covid-19, dan pasokannya semakin menipis.

Sekitar 27.000 primata dikirim ke AS dalam periode 12 bulan yang berakhir 30 September 2020, 21% lebih rendah dari tahun sebelumnya karena pembatasan yang diberlakukan oleh Tiongkok, menurut laporan CDC yang dikutip oleh Associated Press.

Keputusan yang dibuat oleh Kenya Airways menambah serangkaian perselisihan panjang antara aktivis hak-hak hewan dan peneliti tentang topik pengujian hewan.

Setelah kecelakaan di Pennsylvania, satu kelompok hak-hak hewan People for the Ethical Treatment of Animals dikatakan telah mendorong perusahaan penerbangan untuk menghentikan pengiriman monyet, dengan menyatakan hewan-hewan itu "disiksa dalam eksperimen."

Pada Selasa, PETA meminta perwakilan Transportasi AS untuk menyelidiki perusahaan pengiriman monyet, karena mungkin melanggar peraturan tentang bahan berbahaya, karena hewan tersebut dapat membawa penyakit.

Kelompok hak hewan telah menentang maskapai pengiriman monyet-monyet di AS dan Inggris sejak 1990-an. Akibatnya, sebagian besar maskapai besar telah berhenti mengangkut hewan laboratorium.

Sumber: BeritaSatu.com