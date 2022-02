Dubes RI untuk Bulgaria Konkretkan Rendang Goes to Europe

Jumat, 4 Februari 2022 | 15:41 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Sofia, Beritasatu.com- Dubes RI untuk Bulgaria, Albania, dan Makedonia Utara, Iwan Bogananta mengongkretkan rencana Rendang Goes to Europe. Setelah berhasil mewujudkan perjanjian investasi dengan Bella Ltd, Iwan siap menjalankan misi program ‘Indonesia Spice Up The World’ yang diluncurkan Presiden Joko Widodo.

Pada Kamis (3/2/2022), Iwan berkunjung ke Botevgrad, satu kota di bagian barat Bulgaria. Di kota berjarak sekitar 50 kilometer dari ibu kota Sofia inilah, areal pabrik rendang akan dibangun untuk mendekati akses pasar di antaranya Serbia, Turki, dan Yunani.

“Bulgaria akan kami dijadikan ‘hub’ atau penghubung untuk pasar rendang ke Eropa, khususnya negara-negara Balkan,” jelas Iwan Bogananta.

Iwan pun berhasil mewujudkan perjanjian investasi dengan Bella Ltd, satu perusahaan terkemuka di Bulgaria untuk membuat makanan lezat asal Sumatera Barat ini bisa didistribusikan ke kawasan lain di Eropa dengan nilai investasi sebesar US$ 3 juta (Rp 42,5 miliar).

BACA JUGA Di Makedonia Utara, Dubes RI Iwan Bogananta Siap Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi dan Pariwisata

Dalam kunjungan ini, Dubes RI juga melakukan virtual meeting dengan Chef Wiliam Wongso, untuk membicarakan teknis produksi rendang ala Wiliam Wongso, yang ditunjuk pemerintah sebagai chef untuk rangkaian kegiatan G-20 di Indonesia.

Area seluas 20.000 meter persegi tersebut merupakan pabrik yang baru dibangun khusus untuk memproduksi berbagai macam produk daging, dengan 5.000 meter persegi di antaranya dipersiapkan untuk ‘flow’ produksi rendang Indonesia.

“Kedatangan kami untuk menindaklanjuti hasil penandatanganan kerja sama antara Bella Ltd dan Wiliam Wongso pada November 2021 lalu. Kami melihat secara langsung fasilitas pabrik yang telah disiapkan oleh Bella Ltd sekaligus membicarakan teknis produksi rendang di sini,” kata Iwan.

BACA JUGA Dubes RI untuk Bulgaria Kunjungi Pabrik Elektronik dan Sistem Komunikasi

Pada kunjungan itu, pihak pabrik melalui Chief Operating Officer (COO) Bella Ltd, Dimitar Mitev menerangkan bahwa pabrik ini merupakan salah fasiltas baru dari 9 pabrik yang mereka miliki dalam memproduksi produk makanan seperti pastry, meat, margarin, oil, dan berbagai varian lainnya.

“Total kapasitas produksi per bulan lebih dari 600 ton. Khusus pabrik di wilayah Botevgrad ini telah dipersiapkan khusus memproduksi rendang mulai dari pengolahan sampai packaging. Dan nantinya akan dilengkapi sertifikasi halal,” urai Iwan Bogananta secara detail.

Dari Indonesia, daging-daging sapi itu akan dilakukan proses ‘spice-up rendang’ yang dikirim dari tanah air dan diproses rendang di Bulgaria.

“Nantinya Bulgaria menjadi hub perdagangan untuk pasar Eropa secara keseluruhan dan juga kami rencanakan hingga Timur Tengah,” tegas Iwan.

BACA JUGA Rendang Indonesia Go International di Hongaria

Konsep yang diinisiasi oleh Dubes Iwan dengan melakukan pola investasi dua arah bersama Bella, Ltd merupakan role model baru untuk pengembangan pasar ekspor produk Indonesia untuk lebih mendekati pasar.

“Harus diakui, pandemi yang telah berlangsung dalam kurun waktu dua tahun terakhir banyak mengubah iklim bisnis, khususnya ekspor yang merosot. Antara lain karena biaya pengiriman yang melonjak sehingga memengaruhi biaya produksi. Tentu saja ini memberi dampak besar, khususnya kepada para pelaku bisnis UKM,” ungkapnya.

Setelah sukses dengan rendang, ke depan pihaknya akan mengembangkan kerja sama dengan produk potensial Indonesia lainnya.

“Fasilitas produksi dan penyimpanan yang mereka miliki (Bella Ltd) tersebar di beberapa wilayah. Kita harus manfaatkan benar, sehingga produk kuliner Indonesia lain makin dikenal di dunia internasional,” lanjutnya.

Iwan menggarisbawahi, semua yang dilakukannya ini semata sebagai bentuk dukungan nyata dari program “Indonesia Spice Up The World” yang diluncurkan Presiden Joko Widodo.

Pada pidato peluncuran “Indonesia Spice Up The World” beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi bertekad mengembalikan kejayaan rempah Indonesia yang sejak berabad-abad lalu sangat digemari dunia. Menurut Presiden Jokowi, keunggulan rempah-rempah Indonesia harus terus kita kenalkan ke seluruh penjuru dunia.

“Melalui ‘Indonesia Spice Up The World’, kita sampaikan kelezatan dan cita rasa pangan olahan rempah-rempah Indonesia, dengan meningkatkan ekspor bumbu rendang, nasi goreng, sate, gado-gado dan bumbu-bumbu kuliner dari berbagai daerah yang sangat beragam dan kaya. Lakukan inovasi produk, perbaiki packaging, branding dan perluasan pasar, sehingga pangan olahan rempah Indonesia menjadi komoditi ekspor yang makin diunggulkan,” kata Presiden Jokowi.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com