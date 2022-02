3 Hal Ini Membuat AS Minta Warganya Tunda Kunjungan ke Indonesia

Minggu, 6 Februari 2022 | 10:24 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Washington, Beritasatu.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) sejak 25 Januari 2022 telah menetapkan peringatan perjalanan (travel advisory) level 4 untuk Indonesia. Dalam situs pemerintah AS, travel.state.gov terungkap kalau ada tiga hal yang membuat AS “melarang” warganya berkunjung.

Pertama adalah kasus Covid-19 yang meningkat, kemudian terkait meningkatnya kewaspadaan terhadap terorisme terkait konflik di daerah dan bencana alam.

Dalam kasus Covid-19, Indonesia sebenarnya masih berstatus level 1 Travel Health Notice yang dikeluarkan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS. Hal ini menunjukkan tingkat Covid-19 yang rendah di Indonesia. Walaupun rendah, para pendatang akan tetap diminta untuk menjalankan karantina sebelum bepergian di dalam negeri.

Dalam kasus terorisme, pemerintah AS mencatat, terjadinya konflik di Sulawesi Tengah dan Papua.

“Teroris terus merencanakan kemungkinan serangan di Indonesia. Teroris dapat menyerang dengan sedikit atau tanpa peringatan, menargetkan kantor polisi, tempat ibadah, hotel, bar, kelab malam, pasar/pusat perbelanjaan, dan restoran.” tulis situs tersebut.

“Penembakan terus terjadi di wilayah antara Timika dan Grasberg di Papua. Di Sulawesi Tengah dan Papua, demonstrasi dan konflik dengan kekerasan dapat mengakibatkan cedera atau kematian bagi warga AS. Hindari demonstrasi dan keramaian”.

"Pemerintah AS memiliki kemampuan terbatas untuk memberikan layanan darurat kepada warga AS di Sulawesi Tengah dan Papua karena pegawai pemerintah AS harus mendapatkan izin khusus sebelum bepergian ke daerah tersebut," tambah rilis tersebut.

Terkait bencana alam seperti gempa bumi, tsunami atau letusan gunung berapi dapat mengakibatkan terganggunya transportasi, infrastruktur, sanitasi, dan ketersediaan layanan kesehatan.

