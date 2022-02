Kapal Tanker Nigeria Meledak, Tiga ABK Ditemukan Selamat

Senin, 7 Februari 2022 | 20:45 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Abuja, Beritasatu.com- Tiga orang anak buah kapal tanker Trinity Spirit ditemukan selamat di lepas pantai Nigeria. Seperti dilaporkan Al Jazeera, Senin (7/2/2022), kapal tanker dengan kapasitas penyimpanan dua juta barel minyak meledak pekan lalu, dengan 10 awak di dalamnya.

“Tiga anggota awak di atas kapal minyak yang meledak pekan lalu di lepas pantai Nigeria telah ditemukan hidup, sementara tujuh masih hilang,” menurut operator kapal Trinity Spirit.

Ikemefuna Okafor, pejabat eksekutif Shebah Exploration & Production Company Ltd (SEPCOL), mengatakan pada Minggu malam bahwa perusahaan akan memastikan para korban menerima perawatan medis yang sesuai.

Okafor menambahkan bahwa "satu mayat ditemukan di sekitarnya", tetapi tidak segera jelas apakah itu ABK Trinity Spirit.

"Identitas jenazah belum bisa dipastikan. Upaya untuk menemukan anggota kru yang tersisa, membersihkan dan membatasi kerusakan lingkungan, dan menetapkan penyebab ledakan sedang berlangsung,” tambahnya.

Trinity Spirit, kapal produksi, penyimpanan, dan pembongkaran terapung, terbakar menyusul ledakan pada Rabu di lepas pantai negara bagian Delta yang kaya minyak di Nigeria selatan, yang meningkatkan kekhawatiran akan bencana lingkungan. Api berhasil dipadamkan sehari kemudian.

Menurut SEPCOL, kapal Trinity Spirit memiliki kapasitas pemrosesan 22.000 barel per hari dan kapasitas penyimpanan dua juta barel.

Kepada kantor berita AFP pada Minggu, Idris Musa, dari badan pendeteksi tumpahan negara NOSDRA, mengatakan bahwa "tidak ada insiden tumpahan" telah terjadi "selain minyak emulsi dalam jumlah kecil".

Seorang saksi kantor berita Reuters melihat sisa-sisa Trinity Spirit yang terbakar, yang pecah menjadi dua dan sebagian terendam, tetapi menyatakan tidak ada bukti minyak mentah yang tumpah.

Namun demikian, para aktivis lingkungan telah menyatakan keprihatinan tentang dampak potensial.

“Pasti akan ada tumpahan. Ini adalah fasilitas yang menangani lebih dari 20.000 barel per hari, tumpahan minyak akan mencapai pemukiman masyarakat sekitar.”,” kata Mike Karikpo, dari LSM lokal Aksi Hak Lingkungan/Friends of the Earth Nigeria.

Eric Omare, direktur eksekutif Niger Delta Good Governance and Environmental Initiative, mengatakan gelombang pasang yang tinggi dapat menghanyutkan minyak dan dampak penuhnya akan segera terasa.

Kepada Reuters, dua sumber dan kelompok lingkungan mengatakan bahwa kapal minyak itu berada dalam kondisi genting.

Sumber perdagangan yang dulunya kadang-kadang menyimpan minyak di Trinity Spirit menggambarkannya sebagai kapal "tua dan tidak terawat". Sumber mengatakan mereka telah berhenti menggunakannya karena "terlalu banyak masalah teknis".

Sumber: BeritaSatu.com