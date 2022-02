BP2MI Tawarkan Dua Skema Penempatan PMI kepada Hungaria

Selasa, 8 Februari 2022 | 19:04 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menawarkan dua skema penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara Hungaria. Hal itu ia sampaikan saat menerima kunjungan dari Duta Besar (Dubes) Negara Hungaria untuk Indonesia, HE Ms. Lilla Karsay, di kantor BP2MI, Selasa (8/2/2022).

"Dengan besarnya peluang kerja di Hungaria kami menawarkan yaitu kalau selama ini penempatan bekerja di Hungaria melalui private to private (P to P) maka dua skema yang kami tawarkan adalah government to government (G to G) dan government to private (G to P)," ujar Benny.

Menurutnya, bukan berarti tidak percaya penuh kepada agensi atau perusahaan dengan skema P to P akan tetapi dengan adanya skema G to G atau G to P maka akan membuat posisi PMI benar-benar terlindungi karena negara terlibat di dalam proses penempatan.

