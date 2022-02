Gubernur New York Bakal Cabut Aturan Wajib Masker di Ruang Tertutup

Rabu, 9 Februari 2022 | 11:26 WIB

Oleh : LES

New York, Beritasatu.com - Gubernur New York Kathy Hochul berencana mengakhiri aturan wajib masker di sebagian besar ruang publik yang tertutup. Demikian New York Times (NYT) melaporkan pada Rabu (9/2/2022).

New York akan bergabung dengan beberapa negara bagian lain di AS yang mencabut aturan pemakaian masker dalam beberapa pekan mendatang ketika lonjakan kasus Covid-19 mulai mereda.

Mandat masker telah mendapat penentangan lewat pengadilan. Gubernur dari Demokrat itu bermaksud membiarkan aturan tersebut habis masa berlakunya ketimbang memperbaruinya, kata NYT pada Selasa (8/2/2022).

Harian itu mengutip tiga sumber yang disebut telah diberi tahu tentang keputusan Hochul tersebut.

NYT mengatakan belum jelas apakah pemerintahan Hochul juga akan memperbarui atau mencabut aturan wajib masker di sekolah-sekolah umum di New York yang masa berlakunya akan habis dalam dua pekan.

Perwakilan gubernur belum bisa dihubungi untuk dimintai komentar oleh Reuters.

Hochul menyebut mandat masker secara umum bersifat sementara saat pertama kali memberlakukannya pada 31 Desember. Ketika itu varian Omicron virus corona yang sangat menular tengah memicu lonjakan kasus Covid-19 dan mengancam sistem kesehatan.

Langkah untuk membiarkan aturan itu kedaluwarsa diambil setelah para pejabat di sejumlah negara bagian lain yang dipimpin Demokrat, New Jersey, California, Connecticut, Delaware dan Oregon, mengumumkan pada Senin bahwa mereka akan mencabut mandat masker di sekolah dan ruang publik lainnya dalam pekan-pekan mendatang.

Sumber: ANTARA