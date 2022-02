Penjualan Senjata AS ke Taiwan Ancam Kepentingan Keamanan Tiongkok

Kamis, 10 Februari 2022 | 10:09 WIB

Beijing, Beritasatu.com- Tiongkok mengajukan protes kepada Amerika Serikat (AS) atas penjualan senjata ke Taiwan karena tindakan ini merusak kedaulatan Tiongkok. Seperti dilaporkan TASS, Rabu (9/2/2022), pernyataan itu dilontarkan Kementerian Pertahanan Tiongkok.

“Penjualan persenjataan oleh Amerika Serikat ke Taiwan secara serius melanggar prinsip 'Satu Tiongkok' dan ketentuan tiga komunike bersama antara Tiongkok dan AS,” kata pernyataan yang dipublikasikan di situs web badan tersebut.

Menurut Kementerian Pertahanan, AS sangat mengganggu urusan dalam negeri Tiongkok, merugikan kedaulatan dan kepentingan keamanan negara, menghancurkan hubungan militer antara Tiongkok dan AS, serta mengancam perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

“Karena ini, Tiongkok menyatakan ketidaksenangan dan protes tegas serta membuat protes diplomatik yang kuat ke Washington,” kata kementerian.

Seperti yang dilaporkan Badan Kerja sama Keamanan Pertahanan (DSCA) dari Departemen Pertahanan AS pada Senin (7/2), Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui kemungkinan penjualan peralatan dan layanan ke Taiwan untuk "dukungan layanan teknik, yang dirancang untuk mempertahankan, memelihara, dan meningkatkan Sistem Pertahanan Udara Patriot" dengan perkiraan biaya US$ 100 juta (Rp 1,43 triliun).

Menurut DSCA, perjanjian tersebut akan dilaksanakan dalam kerangka partisipasi Patriot International Engineering Services Program (IESP) di mana "merupakan persyaratan dari Pemerintah AS." Raytheon Technologies dan Lockheed Martin disebut sebagai kontraktor utama.

Taiwan telah diperintah oleh pemerintahan lokal Tiongkok sejak 1949 ketika sisa pasukan Kuomintang yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek (1887-1975) dikalahkan dalam Perang Saudara Tiongkok dan berlindung di pulau itu.

Taiwan telah melestarikan bendera dan beberapa simbol Republik Tiongkok lainnya yang telah ada sebelum Komunis mengambil alih daratan. Hingga kini, Tiongkok menganggap pulau Taiwan sebagai salah satu provinsinya.

Saat konferensi pers Selasa (8/2), seperti dikutip RT, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian mengatakanpemerintah AS harus segera membatalkan rencananya untuk menjual peralatan dan layanan militer ke Taiwan.

Zhao mendesak Washington untuk menghormati prinsip “satu Tiongkok” dan menekankan bahwa kesepakatan senjata antara AS dan Taiwan merupakan ancaman bagi kedaulatan dan kepentingan keamanan Tiongkok, serta hubungan antara Tiongkok dan AS.

“Tiongkok akan mengambil langkah-langkah yang tepat dan tegas untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan keamanannya secara tegas,” katanya, seperti dikutip Reuters.

Saat ditanya tentang langkah-langkah konkret yang dapat diambil Tiongkok, Zhao mengatakan kepada wartawan untuk “menunggu dan melihat.”

