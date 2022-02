Pengadilan Malaysia Perintahkan Pembekuan Aset Najib Razak

Kamis, 10 Februari 2022 | 11:12 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Kuala Lumpur, Beritasatu.com- Pengadilan Tinggi Malaysia telah memerintahkan pembekuan aset mantan perdana menteri Najib Razak. Seperti dilaporkan CNA, Rabu (9/2/2022), pengadilan juga membatasi penarikan dana bank bulanan Najib menjadi RM 100.000 (US$ 24.000 atau Rp 344 juta).

Menurut laporan media Malaysia, permohonan perintah tersebut diajukan di Pengadilan Tinggi pada Selasa (8/2) oleh 1Malaysia Development Bhd (1MDB) dan empat anak perusahaannya.

Perintah pengadilan yang dilihat oleh Star terkait dengan gugatan yang diajukan oleh 1MDB dan anak perusahaannya 1MDB Energy Holdings Ltd, 1MDB Energy Ltd, 1MDB Energy (Langat) Ltd dan Global Diversified Investment Company Ltd.

Gugatan itu melibatkan klaim US$ 681 juta (Rp 9,77 triliun) terhadap Najib dan tujuh mantan pejabat 1MDB lainnya.

Tujuh terdakwa lainnya adalah Terence Geh (mantan direktur eksekutif keuangan), Jasmine Loo (mantan penasihat umum), Casey Tang (mantan direktur eksekutif), Vincent Beng (mantan kepala invepetugas stment), Radhi Mohamad (mantan chief financial officer) dan Kelvin Tan (mantan direktur investasi).

Star melaporkan perintah pembekuan aset, bagaimanapun, hanya berlaku untuk Najib, yang merupakan terdakwa pertama dalam gugatan tersebut.

Perintah itu diberikan oleh Komisaris Yudisial Atan Mustaffa Yussof, yang mendengar permohonan perintah mareva yang diajukan oleh Skrine, pengacara untuk 1MDB dan empat anak perusahaan.

Menurut Bernama, perintah mareva adalah perintah pengadilan yang secara efektif membekukan aset terdakwa agar tidak dihamburkan sambil menunggu hasil atau penyelesaian tindakan hukum.

Kantor berita nasional menambahkan, menurut perintah itu, Najib tidak boleh membuang atau mengurangi nilai asetnya hingga US$ 681 juta. Jika asetnya melebihi US$ 681 juta, Najib dapat menghapus atau membuang aset tersebut selama nilai total yang tidak terbebani tetap tidak kurang dari jumlah tersebut.

Bernama melaporkan perintah itu juga membatasi Najib untuk melakukan penarikan hingga RM 100.000 sebulan untuk biaya hidup. Jika membutuhkan lebih dari jumlah yang diizinkan, Najib harus mendapatkan izin tertulis dari 1MDB dan Global Diversified Investment Company Limited (sebelumnya dikenal sebagai 1MDB Global Investments Limited).

Menurut Star, aset akan mencakup properti apa pun, baik bergerak atau tidak bergerak, dan uang apa pun yang dapat dikreditkan ke rekening bank mana pun.

Pengadilan telah menetapkan 21 Februari untuk sidang lanjutan yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam perintah tersebut.

Pada Desember tahun lalu, Pengadilan Banding Malaysia menguatkan vonis bersalah Najib dalam persidangan korupsi yang melibatkan RM42 juta dari dana terkait 1MDB.

Sumber: BeritaSatu.com