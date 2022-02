New York Masih Berlakukan Aturan Wajib Masker di Sekolah

Kamis, 10 Februari 2022 | 13:03 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Gubernur New York Kathy Hochul berbicara saat konferensi pers Covid-19 pada di New York City, AS, Rabu 9 Februari 2022. (Foto: AFP/Getty Images)

New York, Beritasatu.com- Otoritas kota New York di Amerika Serikat (AS) masih akan memberlakukan aturan wajib masker di sekolah-sekolah dan fasilitas kesehatan. Seperti dilaporkan AP, Gubernur New York, Kathy Hochul akan mencabut aturan wajib masker di dalam ruangan.

“Pertarungan ini belum berakhir, kami tidak menyerah. Ini bukan perlucutan senjata. Tetapi sekali lagi trennya sangat, sangat positif," katanya kepada wartawan di kantornya di New York City.

Masker juga masih akan diperlukan di beberapa tempat di New York, termasuk fasilitas perawatan kesehatan, jenis tempat penampungan tertentu, dan angkutan umum. Bisnis swasta akan bebas menetapkan aturan penyembunyian mereka sendiri untuk karyawan dan pelanggan.

Aturan wajib masker untuk tempat-tempat seperti toko kelontong, toko dan kantor diberlakukan 10 Desember 2021 ketika varian Omicron mulai menginfeksi sejumlah besar warga New York, Amerika Serikat. Aturan berakhir Kamis (10/2) kecuali pemerintahan Demokrat memperpanjangnya.

Hochul mengatakan tingkat infeksi dan rawat inap telah menurun ke tingkat di mana aman untuk membatalkan perintah wajib masker.

The New York Times melaporkan, New York bergabung dengan beberapa negara bagian lainnya untuk mencabut aturan wajib masker saat lonjakan Covid-19 terbaru mereda.

Hochul mengatakan negara bagian akan meninjau kembali pertanyaan apakah akan terus mewajibkan masker di sekolah pada minggu pertama Maret, setelah banyak anak kembali ke ruang kelas setelah liburan musim dingin yang direncanakan.

Dia mengatakan jutaan tes Covid-19 akan dibagikan kepada anak-anak sekolah, dengan maksud agar anak-anak dites sebelum atau segera setelah mereka kembali ke kelas. Data dari tes tersebut akan membantu menginformasikan langkah negara bagian selanjutnya.

“Setelah istirahat, setelah anak kami tes, kami akan melakukan penilaian pada minggu pertama bulan Maret,” kata Hochul.

Menurut pemerintah, spesifik teknis dari rencana pengujian masih sedang dikerjakan, kata pemerintah.

Hochul sebelumnya mengatakan dia ingin melihat tingkat vaksinasi untuk anak-anak membaik sebelum dia menghapus mandat sekolah, yang telah berlaku sejak Agustus.

Hanya 30% anak-anak usia 5 hingga 11 tahun yang divaksinasi penuh, menurut data negara bagian, dibandingkan dengan lebih dari dua pertiga dari anak-anak berusia 12 hingga 17 tahun.

Aturan wajib masker yang lebih luas di New York pada awalnya ditetapkan untuk berakhir beberapa minggu yang lalu, tetapi diperpanjang sementara pejabat negara bagian menunggu gelombang Omicron mereda.

“Gubernur Demokrat itu bermaksud untuk membiarkan mandat masker, yang telah ditentang di pengadilan, kedaluwarsa daripada berusaha untuk memperbaruinya,” kata surat kabar itu, mengutip tiga orang yang diberi pengarahan tentang langkah tersebut.

Masih belum jelas apakah pemerintahan Hochul akan memperbarui atau membatalkan aturan wajib masker terpisah di sekolah umum New York yang akan berakhir dalam dua minggu.

Perwakilan gubernur tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

