Johnson & Johnson Hentikan Produksi Vaksin Covid-19

Kamis, 10 Februari 2022

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

New Jersey, Beritasatu.com- Perusahaan multinasional Amerika Serikat (AS) Johnson & Johnson menangguhkan produksi vaksin Covid-19 akhir tahun lalu. Seperti dilaporkan The New York Times, Selasa (8/2/2022), perusahaan diam-diam menghentikan produksi vaksin di tengah desakan besar-besaran oleh pemerintah federal dan pejabat kesehatan untuk mempromosikan vaksinasi Covid-19.

Jeda produksi dilaporkan bersifat sementara, tetapi satu-satunya pabrik yang memproduksi vaksin Covid-19 di kota Leiden, Belanda, tampaknya telah mengalihkan fokusnya untuk memproduksi vaksin yang berpotensi lebih menguntungkan untuk virus yang tidak terkait.

Tidak jelas apakah jeda produksi telah memengaruhi ketersediaan vaksin Covid-19, karena perusahaan memiliki persediaan dosis. Namun, satu orang yang mengetahui situasi tersebut mengatakan penangguhan dapat berarti pengurangan output beberapa ratus juta dosis.

Menurut laporan NYT, pabrik Leiden diharapkan menghasilkan lebih banyak setelah istirahat beberapa bulan. Fasilitas lain sedang menunggu persetujuan peraturan atau untuk benar-benar berdiri dan berjalan untuk memproduksi vaksin Johnson & Johnson.

Kepada NYT, organisasi yang mendistribusikan vaksin di seluruh dunia menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui jeda produksi. Sejumlah distributor menyatakan keprihatinan tentang waktunya.

“Ini bukan waktunya untuk mengalihkan lini produksi apa pun, ketika kehidupan orang-orang di seluruh dunia berada dalam keseimbangan,” kecam Ayoade Alakija, salah satu kepala distribusi vaksin Uni Afrika.

Berbeda dengan vaksin Pfizer dan Moderna, penawaran Johnson & Johnson hanya membutuhkan satu dosis untuk inokulasi awal, sementara vaksin yang lain diberikan melalui dua dosis.

Perusahaan melaporkan US$ 2,39 miliar (Rp 34,3 triliun) dalam penjualan dari vaksin Covid-19 untuk tahun 2021 dan telah memperkirakan peningkatan menjadi US$ 3,5 miliar (Rp 50,2 triliun) untuk tahun 2022.

Sumber: BeritaSatu.com