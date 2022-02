WHO: Kematian Akibat Covid di Afrika Bisa 3 Kali Lebih Tinggi dari Data Resmi

Jumat, 11 Februari 2022 | 08:35 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Brazzaville, Beritasatu.com- Kasus kematian akibat Covid-19 di Afrika bisa 3 kali lebih tinggi dari data resmi. Seperti dilaporkan RT, Kamis (10/2/2022), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut jumlah kasus infeksi Covid-19 di Afrika bahkan bisa tujuh kali lebih tinggi dari yang dilaporkan secara resmi.

Menurut WHO, masalah pengawasan dan pengujian telah menyebabkan perkiraan kasus yang terlalu rendah di Afrika, di mana hanya 11% dari populasi yang divaksinasi lengkap.

Berbicara dalam konferensi pers pada Kamis, Direktur Regional WHO untuk Afrika Matshidiso Moeti memperingatkan bahwa masalah sistem pengawasan dan akses ke pengujian persediaan di seluruh benua telah menyebabkan perkiraan kasus yang terlalu rendah.

Moeti mengatakan bahwa angka kematian yang sebenarnya mungkin dua sampai tiga kali lebih tinggi dari data yang disampaikan karena masalah serupa dalam mengumpulkan informasi secara akurat dari beberapa bagian benua.

Terlepas dari kekhawatiran tentang keakuratan data yang diberikan, direktur regional WHO Afrika optimis bahwa benua itu menjadi lebih pintar, lebih cepat, dan lebih baik dalam menanggapi setiap lonjakan baru dalam kasus Covid-19. Situasi itu menempatkan Afrika di jalur untuk mengendalikan pandemi pada tahun 2022.

“Meskipun Covid-19 akan bersama kita untuk jangka panjang, ada cahaya di ujung terowongan. Tahun ini kita dapat mengakhiri gangguan dan kehancuran yang ditinggalkan virus, dan mendapatkan kembali kendali atas hidup kita,” kata Moeti.

Untuk memungkinkan kawasan itu mengendalikan pandemi, WHO berupaya mengatasi masalah dalam kemampuan deteksinya di benua itu, dengan meningkatkan jumlah laboratorium yang dapat mengidentifikasi virus menjadi lebih dari 900.

Demikian pula, kapasitas pengujian telah ditingkatkan di seluruh negara-negara Afrika, dengan 21 sekarang memenuhi tolok ukur WHO dari 10 tes per 10.000 orang per minggu. Hanya 11% dari populasi orang dewasa di seluruh benua Afrika yang divaksinasi lengkap.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com